Больше не узнать! Как изменились актеры сериала 'Не родись красивой' спустя 17 лет. Фото тогда и сейчас

Популярный в Украине российский сериал "Не родись красивой", который показывали в 2005-2006 годах, попал под запрет для демонстрации и распространения на территории Украины еще несколько лет назад. Украинцы перестали следить за звездами телепроекта, а они за 17 лет изменились до неузнаваемости.

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OBOZREVATEL решил показать, какими стали главные герои телевизионной драмы. Глядя на них, трудно догадаться, что почти 20 лет назад зрители восхищались их образами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нелли Уварова

Исполнительница главной роли – Кати Пушкаревой – после съемок в сериале исчезла из инфопространства и долго не показывалась фанатами. Впрочем, несколько лет назад она восстановила кинокарьеру и предстала в совершенно новом образе – блондинки со стройной фигурой.

Григорий Антипенко

Экранный любимый Пушкаревой – Андрей Жданов – был секс-символом того времени, но воплотивший его актер посвятил себя театральной игре, поскольку на экране стал заложником одной роли. Он заметно состарился и больше не похож на своего персонажа.

Ольга Ломоносова

Невеста главного героя сериала – Кира Воропаева – раздражала фанов своим стервозным образом. Однако Ольге Ломоносовой одной из немногих удалось построить карьеру в кино и театре.

Юлия Такшина

Одна из звезд сериала, которая почти не изменилась – исполнительница роли Вики Клочковой. Она имеет универсальную внешность, поэтому после дебюта в "Не родись красивой" продолжила сниматься в сериалах.

Петр Красилов

Актер, сыгравший Романа Малиновского в кинопроекте, совсем запустил себя. Его внешний вид стал шоком для многих фанатов, много лет не видевших артиста на экране.

Мария Машкова

Актриса, которую помнят по роли Маши Тропинкиной, не только стала звездой на экране, но и проявила устойчивую политическую позицию. Она покинула Россию после полномасштабного вторжения и поддержала украинцев. Звезда также разорвала отношения с отцом-путинистом Владимиром Машковым.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменились актеры культового сериала "Игра престолов". В проекте, первая серия которого вышла в 2011 году, а последняя – в 2019, снялись юные звезды, которые за время съемок сильно выросли и изменили стиль. Многих из них уже трудно узнать.

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