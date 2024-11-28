'Битва мемів': 5 декабря состоится премьера документального фильма об украинских мемах времен войны

В современном мире мемы – не просто развлечение. Они могут определять нашу действительность. А украинские мемы полномасштабной войны – уникальное явление. Его изучают даже исследователи из Стэнфордского университета.

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С 5 декабря в Украине и за рубежом можно будет посмотреть документальный фильм "Битва мемів", исследующий роль мемов в украинском сопротивлении во время полномасштабной войны.

Фильм напоминает о том, как в первые дни полномасштабного вторжения РФ украинское интернет-пространство просто взорвалось мемами. Эта культурная аномалия привлекла внимание в Америке – профессор решила исследовать роль мемов в войне. Погружаясь в народный юмор украинцев, она пришла к неожиданным выводам: мемы оказывают такое влияние, что могут изменить ход событий.

Какой стала роль в войне легендарной фразы о "русском военном корабле" и какие эксклюзивные детали рассказали ее очевидцы? Кто сделал фото носков Виталия Кима и как создатели мемов обыграли его в своем творчестве? Как обычная почтовая марка благодаря мему превратилась в огонек надежды для тысяч украинцев? Как мем о тракторе сподвиг николаевцев на подвиги? Какие мемы помогли разрушить миф о "непобедимой второй армии в мире"? Как мемы помогли объединить людей и… даже отправить на дно второй по размеру российский корабль?

Авторы фильма пообщались с авторами самых известных мемов и выяснили, как они отважились на шутки в самые темные времена. Украинский дипломат рассказал, как с помощью мемов получал оружие для Украины. Основатель массового украинского мем-комьюнити в соцсети Х (прежний Twitter) приоткрыл завесу над тем, как мемы наносят удар не только на информационном, но и на реальном фронте.

С ведущими учеными Украины и мира авторы переосмыслили роль мемов в украинском сопротивлении в драматической войне 21-го века.

Фильм создан Всеукраинской ассоциацией музыкальных событий. Куратор проекта – Елена Шиян. Автор и продюсер фильма – Ирина Каблучко. Режиссером стала Кристина Браславская.

"Мемы во время полномасштабного вторжения приобрели особое значение и стали неотъемлемой частью культурного наследия в Украине. Феномен юмора во время войны уже начали изучать социологи по всему миру. Мы решили создать этот фильм, чтобы через иронические истории погрузить западную аудиторию в наши ценности и реалии и напомнить, что мы все еще нуждаемся в поддержке", – говорит куратор Елена Шиян.

"Вы, например, знали, что Россия уже более 20 лет использует мемическое оружие против Украины, привлекает к этому крутых специалистов, тратит миллиарды, но украинский народный юмор все равно выигрывает! Благодаря чему? Это, по сути, главный вопрос, на который дает ответ наш фильм", – отмечает Ирина Каблучко.

Презентация фильма пройдет 30 ноября в Киеве. Посмотреть фильм на украинском и английском языках можно будет с 5 декабря на YouTube-канале проекта, а также на платформе MEGOGO.