''Безудержная свадьба'': Дженнифер Лопес против Дженнифер Кулидж

Нынешний "Золотой глобус" и прошлогодняя "Эмми" наконец-то исправили давнюю несправедливость. Разменяв седьмой десяток, блестящая, если не сказать культовая, характерная комедиантка Дженнифер Кулидж завоевала эту пару наград из списка самых престижных в Голливуде. И ее карьера получила новый толчок. Одним из проектов, куда ее позвали на фоне успеха сериала "Белый лотос", где она главная звезда, стала романтическая комедия с элементами экшна, где Кулидж сходится в одном кадре со своей суперзвездной тезкой Дженнифер Лопес.

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Собственно, на этот дуэт возлагали перед выходом картины большие надежды. Ведь органика и животный магнетизм Кулидж обладали значительным потенциалом взаимодействия с жестким деловым расчетом, которым славится Лопес. Такие дуэты часто выстреливают за счет различия потенциалов, даже когда картина сама по себе проходная. За режиссуру в проекте отвечал постановщик неплохой дилогии "Идеальный голос" Джейсон Мур, сценарий писал малоизвестный автор Марк Хаммер. OBOZREVATEL рассказывает, что в конце концов из этого вышло.

О чем фильм

Влюбленные Дарси (Дженнифер Лопес) и Том (Джош Дюамель) устраивают на райском острове на Филиппинах свадьбу. Она несколько скромнее, чем могло бы быть, возьми они у отца невесты деньги для празднования на Бали. Но место все равно неплохое. Однако скидка им досталась потому, что у острова дурная слава, ведь сюда время от времени наведываются индонезийские пираты. Еще одним фактором риска становится бывший жених Дарси Шон (Лени Кравиц), рядом с которым ее нынешний партнер Том чувствует себя, мягко говоря, неуверенно.

То, что началось так неудачно, конечно, продолжается катастрофическим образом – пираты таки нападають на остров и берут в заложники всех гостей. Плена избегают только молодожены. Им предстоит придумать, как освободить всех своих близких, а заодно подвергнуть свои отношения серьезному испытанию.

Плюсы

Идея добавить в сахарный сироп типичного ромкома немного взрывчатки и экшна сама по себе была неплохой. Особенно об этом вспоминаешь перед самыми финальными титрами, когда наблюдаешь за развязкой, которую Марк Хаммер умудрился не сделать слишком сладкой. А этим грешит большинство комедий, сюжет которых крутится вокруг свадьбы.

Если отбросить главных героев, о которых позже, второстепенный каст у картины просто отличный. Начиная от новоиспеченной обладательницы "Золотого глобуса" Дженнифер Кулидж (мать жениха) и Ленни Кравица, до Сони Брага (мать невесты) и Чича Марина (ее бывший муж и отец Дарси). Даже жаль, что им и их разборкам в картине посвящено так мало времени – эта четверка точно зажгла бы в кадре.

Картинка тропического рая снята просто безупречно. Глазу у есть на чем отдохнуть. И впечатление при этом постаралось не испортить реками крови.

Минусы

С юмором у этой комедии дела плохи. Вряд ли это хороший признак, когда от фильма при просмотре хочется ну хоть какой-то шутки, пусть даже ниже пояса. Особенно разыгранной с участием Кулидж, настолько искусной в этом жанре, что ее мама Стифлера из "Американского пирога" стала не просто мемом – культурным явлением. Но нет, даже таким вот фастфудом от юмора на этой свадьбе не угощают. И столь классный второстепенный каст просто выстреливает в молоко. Что очень досадно.

Так же проседает экшн-составляющая. Авторы побоялись показать на экране больше драк, перестрелок и взрывов, чтобы зритель не забыл – он смотрит прежде всего ромком. В результате не поймали ни одного из этих двух зайцев. Хотя за попытку, конечно, их можно похвалить.

Дженнифер Лопес в очередной раз играет Дженнифер Лопес в фильме, спродюсированном Дженнифер Лопес. Более того, она во второй раз подряд пытается выжать хоть что-то из свадебной темы после прошлогоднего "Выйду за тебя" (это не припоминая более давние "Свадебный переполох" и "Если свекровь – монстр"). И все равно проигрывает хулиганским "Мошенницам с Уолл-Стрит" 2019 года, где она со своей железной деловой хваткой выглядела гораздо органичнее. Как дорогой мерч для фанатов сойдет, но интересным кино это назвать сложно. При этом и без того не слишком звездный Джош Дюамель безнадежно теряется на фоне Лопес. В качестве экранной пары они не срабатывают.

Еще одна сценарная дыра состоит в том, как авторы расправились с главными злодеями. Замаскировать их в завязке истории еще кое-как удалось – неприхотливого зрителю этот ход может даже удивить. Но их финал заваливает и без того кривенькую сюжетную арку.

Как это смотреть

Фильм вполне может претендовать на разовое развлечение на вечер. Чего-нибудь выдающегося ждать от него не приходится. Но фанатов Дженнифер Лопес картина обрадует, даже несмотря на то, что она в ней не поет. Звезда в отличной форме и с удовольствием демонстрирует это в кадре.

Итак, если вас не триггерит тема оружия, взрывов и захвата заложников и при этом хочется отдохнуть головой, фильм вполне может стать относительно удачным выбором. Вряд ли вы вспомните его уже на следующее утро, но красивая картинка и неплохой, хотя и не раскрытый каст могут поддержать ваше настроение.

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