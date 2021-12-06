Беременная Дженнифер Лоуренс в Dior затмила Ди Каприо и Мерил Стрип на премьере "Не смотрите наверх". Фото

Анна Кравчук
Кино
3 минуты
2,0 т.
Беременная Дженнифер Лоуренс в Dior затмила Ди Каприо и Мерил Стрип на премьере 'Не смотрите наверх'. Фото

Оскароносная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая в 2022-м году впервые станет мамой, затмила своих коллег на премьере фильма от Netflix "Не смотрите наверх" в Нью-Йорке 5 декабря. СМИ и фанаты до сих пор обсуждают безупречный вид беременной кинозвезды на "красной дорожке".

31-летняя знаменитость с заметным круглым животиком позировала перед папарацци в золотом платье от Dior. На премьеру также пришли актеры-обладатели "Оскаров" Леонардо Ди Каприо и Мэрил Стрип, однако будущая звездная мама приковала к себе все взгляды и камеры журналистов, сообщает CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В мерцающем платье от французского дома моды с небольшим шлейфом и накидкой, которая прикрывала руки, Лоуренс выглядела по-особенному элегантно и утонченно. Образ дополнили массивные серебряные сережки от Tiffany&Co. Собранные волосы подчеркивали статус звезды.

Видео дня
Дженнифер Лоуренс в платье от Dior

Когда именно актриса родит первенца от своего супруга, директора художественной галереи Кука Марони, – она не рассказывает. О беременности пара сообщила прессе в сентябре этого года. Известно, что Дженнифер хочет защитить свою конфиденциальность.

Премьера фильма "Не смотрите наверх"
Лоуренс ждет ребенка от Кука Марони

На премьере Лоуренс позировала с Ди Каприо, вместе с которым они исполнили в киноленте главные роли – пару астрономов. Их герои отправляются в масштабное медиа-турне, чтобы предупредить человечество о приближающейся комете, которая разрушит Землю. Правительство не воспринимает их опасения всерьез, что придает фильму комедийных ноток.

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс
В фильме актеры сыграли пару астрономов

"Не смотрите наверх" собрал как минимум трех известных оскароносных актеров, что дает возможность букмекерам делать большие ставки на победу этого фильма на кинопремии. В нем также сыграли именитые звезды: Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Крис Эванс, Кейт Бланшетт и певица Ариана Гранде.

Лоуренс, Ди Каприо, Мэрил Стрип и Джона Хилл
"Не смотрите наверх" – один из претендентов на Оскар

Украинцы смогут посмотреть мировую премьеру 24 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Режиссер и сценарист фильма – Адам Мак-Кей

Ранее OBOZREVATEL писал, что номинантов на премию американской киноакадемии "Оскар", которая в 2022 году будет вручаться 94-й раз, ми узнаем 8 февраля. А вот имена победителей станут известны позже – 27 марта. Однако аналитики букмекерских контор уже делают свои ставки на потенциальных обладателей золотой статуэтки. Узнать подробнее о претендентах можно в нашем материале.

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