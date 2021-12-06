Беременная Дженнифер Лоуренс в Dior затмила Ди Каприо и Мерил Стрип на премьере 'Не смотрите наверх'. Фото

Оскароносная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, которая в 2022-м году впервые станет мамой, затмила своих коллег на премьере фильма от Netflix "Не смотрите наверх" в Нью-Йорке 5 декабря. СМИ и фанаты до сих пор обсуждают безупречный вид беременной кинозвезды на "красной дорожке".

31-летняя знаменитость с заметным круглым животиком позировала перед папарацци в золотом платье от Dior. На премьеру также пришли актеры-обладатели "Оскаров" Леонардо Ди Каприо и Мэрил Стрип, однако будущая звездная мама приковала к себе все взгляды и камеры журналистов, сообщает CNN (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В мерцающем платье от французского дома моды с небольшим шлейфом и накидкой, которая прикрывала руки, Лоуренс выглядела по-особенному элегантно и утонченно. Образ дополнили массивные серебряные сережки от Tiffany&Co. Собранные волосы подчеркивали статус звезды.

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Когда именно актриса родит первенца от своего супруга, директора художественной галереи Кука Марони, – она не рассказывает. О беременности пара сообщила прессе в сентябре этого года. Известно, что Дженнифер хочет защитить свою конфиденциальность.

На премьере Лоуренс позировала с Ди Каприо, вместе с которым они исполнили в киноленте главные роли – пару астрономов. Их герои отправляются в масштабное медиа-турне, чтобы предупредить человечество о приближающейся комете, которая разрушит Землю. Правительство не воспринимает их опасения всерьез, что придает фильму комедийных ноток.

"Не смотрите наверх" собрал как минимум трех известных оскароносных актеров, что дает возможность букмекерам делать большие ставки на победу этого фильма на кинопремии. В нем также сыграли именитые звезды: Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Крис Эванс, Кейт Бланшетт и певица Ариана Гранде.

Украинцы смогут посмотреть мировую премьеру 24 декабря на стриминговом сервисе Netflix.

Ранее OBOZREVATEL писал, что номинантов на премию американской киноакадемии "Оскар", которая в 2022 году будет вручаться 94-й раз, ми узнаем 8 февраля. А вот имена победителей станут известны позже – 27 марта. Однако аналитики букмекерских контор уже делают свои ставки на потенциальных обладателей золотой статуэтки. Узнать подробнее о претендентах можно в нашем материале.