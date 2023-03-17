''Бася, не умирай!'' Из-за какой трагедии Барбара Брыльска едва не покончила с собой и как пыталась стать ''голубем мира'' после вторжения РФ

Знаменитая польская и советская актриса Барбара Брыльска впервые снялась в кино, когда ей было всего 15 лет. С тех пор реальная жизнь самой звезды стала напоминать настоящий фильм, в котором была и любовь, и измены, и разочарования, и горькие потери, справиться с некоторыми из которых артистка до сих пор не сумела.

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OBOZREVATEL решил рассказать о ярких и трагических моментах из жизни культовой Барбары Брыльской. Также разберемся, на чью сторону стала актриса после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

И так, карьера Брыльской, как мы уже успели выяснить, началась еще в ее подростковом возрасте. 15-летняя красавица согласилась на предложение польского режиссера Антони Бохдзевича, который пригласил ее в картину "Калоши счастья".

Однако широкую известность в родной стране актрисе принесла роль в фильме "Фараон".

На тот момент у Брыльской, которая обладала безусловной эффектной внешностью, появилось немало поклонников и ухажеров. Однако звезда была занята. Еще в 20 лет она вышла замуж за математика Яна Боровеца. Мужчина был крайне не заинтересован в любимой, а уж тем более в ее творчестве. В итоге это привело к разводу.

Но долго Брыльска одинокой не была. Сразу после расторжения брака она закрутила роман с коллегой по фильму "Фараон" Ежи Зельником. Их история была не только очень яркой, но и быстрой. Пара практически сразу решила пожениться, но меньше чем через год развелась.

Югославский актер Слободан Димитриевич, с которым знаменитость познакомилась на съемках фильма "Белые волки", стал новой жертвой чар Брыльской. Артистка до сих пор называет его главной любовью всей своей жизни. Их бурный роман мог закончиться хэппи-эндом, но в отношения звезд вмешалась мама актера. Женщина хотела, чтобы сын нашел богатую невесту, а кинематограф казался ей совершенно неприбыльным делом. Коварными путями она разлучила влюбленных – прятала письма от Барбары, а Слободану говорила, что та наверняка о нем уже давно забыла.

В итоге актер женился на другой, а Брыльска, узнав об этом, впала в глубокую депрессию.

В начале семидесятых артистка вновь попыталась построить семью. Ее новым мужем стал врач-гинеколог Людвиг Космаль. В этом браке, который продлился 18 лет, родилось двое деток – девочка и мальчик.

Дочь актрисы появилась на свет в 1973-м. Назвали ее в честь мамы Барбарой, но ласково все называли Басей. Сын родился в 1982-м, и родители, не будучи слишком оригинальными, дали ему имя Людвиг, как у папы.

Именно благодаря детям этот брак просуществовал целых 18 лет. Брыльска была благодарна мужу за то, что он вытащил ее из депрессии и всячески поддерживал в работе, но со временем он сильно изменился. Актриса еще могла закрывать глаза на постоянные измены, но жестокость и завистливость Людвига, который зарабатывал в месяц столько, сколько супруга за один день, стали просто невыносимыми. В добавок мужчина начал много выпивать и, как рассказывала в недавних интервью звезда кино, продолжает злоупотреблять до сих пор.

Сам Космаль так говорил о знаменитой избраннице: "Я ненавижу свою жену, потому что всех женщин, с которыми я ей изменил, я сравниваю с ней, и она всё время выигрывает".

Их брак распался, но настоящая трагедия, которая мало не заставила актрису покончить с собой, случилась через несколько лет после развода. 15 мая 1993 года 20-летняя Бася Брыльска ехала со своим возлюбленным Савелием Жулавски на машине. Парень не справился с управлением и пара попала в автокатастрофу. Водитель остался жив, а вот дочь кинозвезды скончалась на месте до приезда медиков.

"Он полгода как получил права. Это была его ошибка. Он мне рассказал, как бегал вокруг машины и кричал: "Бася, не умирай!", – рассказала через много лет Брыльска о главной трагедии своей жизни.

Бася была молодой и перспективной актрисой и моделью. Ей пророчили не только повторить, но и переплюнуть успех матери. Справиться с горем Брыльска-старшая просто не могла, поэтому решила совершить суицид. Ее спас сын, которому на тот момент было всего 11 лет. Именно ради мальчика актриса сумела отыскать в себе силы жить дальше, несмотря на жуткую боль внутри.

Около трех лет актриса практически не выходила из дома, а еще 16 лет ей понадобилось, чтобы проработать свое горе и снова научиться улыбаться. Сейчас у Брыльской двое внуков. Сын с семьей живет неподалеку от звездной мамы.

Что Барбара Брыльска говорит о войне в Украине?

Настоящий успех пришел к актрисе после выхода советского фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" По этой причине после начала широкомасштабной войны граждане страны-террористки ждали от исполнительницы роли Нади Шевелевой поддержки российской агрессии. Аргументировали россияне это тем, что славу и деньги Брыльской принесла якобы именно Россия. Однако звезда заняла другую позицию. Изначально она была довольно неоднозначной и больше смахивала на желание стать "голубем мира" для "братских" народов.

"Мне очень трудно об этом говорить. Я знаю русский народ. Я знаю, что он добрый, романтичный, не говоря о большой русской культуре – балете и литературе, например. От происходящего грустно. Я знаю и россиян, и украинцев. Я работала с ними. У меня много друзей. Жаль…" , – процитировали Брыльскую однажды российские пропагандисты.

Однако вскоре артистка выбрала более четкую сторону и, осудив агрессора, поддержала Украину.

"Борьба за достоинство, независимость и мир является крупнейшей добродетелью. Ни один из нас не может спокойно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Украине. Для каждого из нас последние месяцы были временем молитвы - молитвы за свободную и независимую Украину. Мы гордимся вашей выдержкой и хотим еще раз подчеркнуть – мы с вами!" – говорила полячка.

Брыльска, которая призналась, что раньше очень любила и уважала Владимира Путина, разочаровалась как в кремлевском вожде, так и в людях, погрязших в пропаганде.

"Посмотрите, как живет Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить. Русские должны понять, что жить в этом г*вне, в котором они живут, нельзя", – высказывалась звезда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Барбара Брыльска посоветовалаЛии Ахеджаковой уехать из РФ. Данное предложение ей поступило после того, как 84-летнюю Ахеджакову уволили из театра "Современник". Своими комментариями полячка разозлила зампреда комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, потому та предложила "стереть" лицо Брыльской из "Иронии судьбы".

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