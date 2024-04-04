Аж тошнило от страха: фанаты ужасов назвали психологический триллер 'Омен. Непорочная' одним из самых мерзких, которые они когда-либо видели

Американский психологический триллер "Омен. Непорочная", премьера которого в Украине состоялась в конце марта, вызвал большой резонанс в сети из-за множества извращенных и кровавых кадров. Фанаты фильмов ужасов назвали его одним из самых отвратительных, которые они когда-либо видели.

Главную роль в киноленте сыграла Сидни Суини, звезда "Кто угодно, но не ты". Как сообщает Daily Mail, зрители считают, что именно актриса и последняя экшн-сцена "вывезли" весь фильм, а сам он "бессмысленный".

Многие кинолюбители, пришедшие на просмотр фильма в кинотеатр, сообщили в соцсети X, что испытывали тошноту и отвращение. "Буквально меня вырвало в кинотеатре, когда я смотрел "Омен. Непорочная", Больше никогда не буду смотреть этот фильм", – написал пользователь clodedwes.

"Во время финальной сцены, я почти уверен, что девушка в передних нескольких рядах выблевала", "Если вы даже немного брезгливы, я вообще не рекомендую этот фильм", – комментировали другие зрители.

Фильм рассказывает историю американской монахини, отправившейся в монастырь в отдаленный уголок Италии. Уже по прибытии героиня узнает, что беременна. Тогда ее пребывание среди верующих превращается в постоянную опасность и поиск способа выжить.

Как утверждают зрители, несмотря на отвращение, им все же понравилась последняя экшн-сцена с "кровавой ванной", а игра талантливой актрисы заставляла досмотреть до конца.

Несмотря на неоднозначную реакцию общества, кинокартина уже смогла собрать 13 млн долларов во время своего проката, который в США начался еще 12 марта.

На популярном среди кинокритиков форуме Rotten Tomatoes фильм набрал рейтинг в 6,4/10 баллов и более 150 отзывов. "По-настоящему харизматичный актер может превзойти даже самый нелепый жанр, и это то, что Суини удалось играть невинную Сесилию, которая быстро учится", "Сидни Суини заслуживает какой-то награды за свою игру в последней сцене", "Тупой, проходной, однозначно нестрашный фильм. Кроме того, что он не имеет никаких страхов, самая большая загвоздка заключается в том, что он заканчивается в том месте, где начинает становиться интересно", "Производство фильма заметно устаревшее, погрязло в теплых испугах, которые часто кажутся пустыми" – прокомментировали зрители.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что режиссер сериала "Острые картузы" планирует продолжить свой проект, но в формате фильма с победителем Оскара 2024 года Киллианом Мерфи. В начальной кинокартине он сыграл главную роль харизматичного главаря бандитской группировки Томаса Шелби, а кем должно быть в кинокартине – неизвестно. Съемки планируется начать уже в конце 2024 года.

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