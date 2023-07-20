Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Некоторые из звезд Голливуда считают, что главное – это сняться в фильме, а смотреть его уже вовсе необязательно. Одни слишком самокритично относятся к своей работе, другие просто не видят смысла в просмотре киноленты.

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Анджелина Джоли, Том Хэнкс, Николь Кидман, Джонни Депп и другие – OBOZREVATEL рассказывает, почему они не смотрят фильмы со своим участием.

Том Хэнкс

Хэнкс, получивший "Оскаров" за ленты "Форрест Гамп" и "Филадельфия", считает, что смотреть собственные фильмы – это "ужасная ошибка".

"Потому что вы никогда не узнаете, что делать. Вы только как бы учитесь тому, чего не надо делать. Суть просмотра старых фильмов в том, что они не меняются", – сказал он в интервью ABC News.

Николь Кидман

Из всех фильмов со своим участием Кидман смотрела только "Мулен Руж" и "Австралия", призналась актриса в интервью Daily Mail.

"Обычно я не смотрю свои фильмы, но из-за База (Баз Лурман, австралийский режиссер. – Ред.) мне пришлось ее ("Австралию". – Ред.) посмотреть. Я видела "Мулен Руж". Я действительно видела только это и это за всю свою карьеру", – сказала звезда.

Анджелина Джоли

Джоли говорит, что ей больше нравится процесс создания своих фильмов, чем их просмотр. Еще в 2009 году актриса рассказывала, что любит смотреть только работы ее тогдашнего мужа Брэда Питта.

"Мне больше нравится процесс их (фильмов. – Ред.) создания, чем их просмотр. Я не очень люблю смотреть кино. Я люблю смотреть фильмы Брэда", – сказала она в интервью Good Morning America.

Риз Уизерспун

Обладательница "Оскара" за фильм "Переступить черту" признается, что мысленно блокирует все фильмы, в которых снималась.

"У меня абсолютная амнезия на каждый фильм, где я когда-либо снималась. Я не буду их смотреть, потому что если бы я это сделала, то впала бы в состояние ненависти к себе. Но иногда я попадаю на какой-то отрывок, смотрю на это и думаю: "Я совершенно ничего не помню об этом". Это действительно странно", – рассказала Уизерспун в интервью Daily Express.

Гвинет Пэлтроу

Пэлтроу рассказала USA Today , что ей тяжело видеть на себя на экране. По ее словам, единственный ее фильм, который она все еще может смотреть, – это драма Уэса Андерсона 2001 года "Семейка Тененбаум".

"Я действительно ненавижу, ненавижу, ненавижу видеть себя в кино. И это вроде как единственная сцена, которую я могу посмотреть за всю свою карьеру", – заявила она.

Хоакин Феникс

Феникс, которого The New York Times провозгласила "одним из величайших актеров XXI века", известен тем, из ненавидит смотреть фильмы со своим участием.

"Пол Томас Андерсон (режиссер. – Ред.) заставил меня посмотреть "Мастера", и я смотрел "Она" . Это единственные два фильма, которые я видел. Я до сих пор с этим борюсь…" – рассказал он в интервью Time Out London.

Джонни Депп

Джонни Деппу, как и многим другим актерам, не нравится видеть себя на экране. В интервью Independent он сказал, что никогда не сможет смотреть фильмы со своим участием.

"В некотором смысле, когда моя работа над фильмом закончена, это уже не мое дело. Я держусь как можно дальше… Мне не нравится смотреть на себя", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Netflix вышли сразу три украинские комедии. "Соседка", "Свингеры" и "Свингеры 2" теперь доступны для 19 стран Восточной и Центральной Европы.

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