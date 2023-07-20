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Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Анна Паскевич
Кино
3 минуты
1,9 т.
Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Некоторые из звезд Голливуда считают, что главное – это сняться в фильме, а смотреть его уже вовсе необязательно. Одни слишком самокритично относятся к своей работе, другие просто не видят смысла в просмотре киноленты.

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Анджелина Джоли, Том Хэнкс, Николь Кидман, Джонни Депп и другие – OBOZREVATEL рассказывает, почему они не смотрят фильмы со своим участием.

Том Хэнкс

Хэнкс, получивший "Оскаров" за ленты "Форрест Гамп" и "Филадельфия", считает, что смотреть собственные фильмы – это "ужасная ошибка".

"Потому что вы никогда не узнаете, что делать. Вы только как бы учитесь тому, чего не надо делать. Суть просмотра старых фильмов в том, что они не меняются", – сказал он в интервью ABC News.

Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Николь Кидман

Из всех фильмов со своим участием Кидман смотрела только "Мулен Руж" и "Австралия", призналась актриса в интервью Daily Mail.

"Обычно я не смотрю свои фильмы, но из-за База (Баз Лурман, австралийский режиссер. – Ред.) мне пришлось ее ("Австралию". – Ред.) посмотреть. Я видела "Мулен Руж". Я действительно видела только это и это за всю свою карьеру", – сказала звезда.

Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Анджелина Джоли

Джоли говорит, что ей больше нравится процесс создания своих фильмов, чем их просмотр. Еще в 2009 году актриса рассказывала, что любит смотреть только работы ее тогдашнего мужа Брэда Питта.

"Мне больше нравится процесс их (фильмов. – Ред.) создания, чем их просмотр. Я не очень люблю смотреть кино. Я люблю смотреть фильмы Брэда", – сказала она в интервью Good Morning America.

Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Риз Уизерспун

Обладательница "Оскара" за фильм "Переступить черту" признается, что мысленно блокирует все фильмы, в которых снималась.

"У меня абсолютная амнезия на каждый фильм, где я когда-либо снималась. Я не буду их смотреть, потому что если бы я это сделала, то впала бы в состояние ненависти к себе. Но иногда я попадаю на какой-то отрывок, смотрю на это и думаю: "Я совершенно ничего не помню об этом". Это действительно странно", – рассказала Уизерспун в интервью Daily Express.

Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Гвинет Пэлтроу

Пэлтроу рассказала USA Today , что ей тяжело видеть на себя на экране. По ее словам, единственный ее фильм, который она все еще может смотреть, – это драма Уэса Андерсона 2001 года "Семейка Тененбаум".

"Я действительно ненавижу, ненавижу, ненавижу видеть себя в кино. И это вроде как единственная сцена, которую я могу посмотреть за всю свою карьеру", – заявила она.

Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Хоакин Феникс

Феникс, которого The New York Times провозгласила "одним из величайших актеров XXI века", известен тем, из ненавидит смотреть фильмы со своим участием.

"Пол Томас Андерсон (режиссер. – Ред.) заставил меня посмотреть "Мастера", и я смотрел "Она" . Это единственные два фильма, которые я видел. Я до сих пор с этим борюсь…" – рассказал он в интервью Time Out London.

Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Джонни Депп

Джонни Деппу, как и многим другим актерам, не нравится видеть себя на экране. В интервью Independent он сказал, что никогда не сможет смотреть фильмы со своим участием.

"В некотором смысле, когда моя работа над фильмом закончена, это уже не мое дело. Я держусь как можно дальше… Мне не нравится смотреть на себя", – объяснил он.

Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием

Как сообщал OBOZREVATEL, на Netflix вышли сразу три украинские комедии. "Соседка", "Свингеры" и "Свингеры 2" теперь доступны для 19 стран Восточной и Центральной Европы.

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