Анджелина Джоли, Том Хэнкс и другие: семь знаменитостей, которые отказываются смотреть фильмы со своим участием
Некоторые из звезд Голливуда считают, что главное – это сняться в фильме, а смотреть его уже вовсе необязательно. Одни слишком самокритично относятся к своей работе, другие просто не видят смысла в просмотре киноленты.
Анджелина Джоли, Том Хэнкс, Николь Кидман, Джонни Депп и другие – OBOZREVATEL рассказывает, почему они не смотрят фильмы со своим участием.
Том Хэнкс
Хэнкс, получивший "Оскаров" за ленты "Форрест Гамп" и "Филадельфия", считает, что смотреть собственные фильмы – это "ужасная ошибка".
"Потому что вы никогда не узнаете, что делать. Вы только как бы учитесь тому, чего не надо делать. Суть просмотра старых фильмов в том, что они не меняются", – сказал он в интервью ABC News.
Николь Кидман
Из всех фильмов со своим участием Кидман смотрела только "Мулен Руж" и "Австралия", призналась актриса в интервью Daily Mail.
"Обычно я не смотрю свои фильмы, но из-за База (Баз Лурман, австралийский режиссер. – Ред.) мне пришлось ее ("Австралию". – Ред.) посмотреть. Я видела "Мулен Руж". Я действительно видела только это и это за всю свою карьеру", – сказала звезда.
Анджелина Джоли
Джоли говорит, что ей больше нравится процесс создания своих фильмов, чем их просмотр. Еще в 2009 году актриса рассказывала, что любит смотреть только работы ее тогдашнего мужа Брэда Питта.
"Мне больше нравится процесс их (фильмов. – Ред.) создания, чем их просмотр. Я не очень люблю смотреть кино. Я люблю смотреть фильмы Брэда", – сказала она в интервью Good Morning America.
Риз Уизерспун
Обладательница "Оскара" за фильм "Переступить черту" признается, что мысленно блокирует все фильмы, в которых снималась.
"У меня абсолютная амнезия на каждый фильм, где я когда-либо снималась. Я не буду их смотреть, потому что если бы я это сделала, то впала бы в состояние ненависти к себе. Но иногда я попадаю на какой-то отрывок, смотрю на это и думаю: "Я совершенно ничего не помню об этом". Это действительно странно", – рассказала Уизерспун в интервью Daily Express.
Гвинет Пэлтроу
Пэлтроу рассказала USA Today , что ей тяжело видеть на себя на экране. По ее словам, единственный ее фильм, который она все еще может смотреть, – это драма Уэса Андерсона 2001 года "Семейка Тененбаум".
"Я действительно ненавижу, ненавижу, ненавижу видеть себя в кино. И это вроде как единственная сцена, которую я могу посмотреть за всю свою карьеру", – заявила она.
Хоакин Феникс
Феникс, которого The New York Times провозгласила "одним из величайших актеров XXI века", известен тем, из ненавидит смотреть фильмы со своим участием.
"Пол Томас Андерсон (режиссер. – Ред.) заставил меня посмотреть "Мастера", и я смотрел "Она" . Это единственные два фильма, которые я видел. Я до сих пор с этим борюсь…" – рассказал он в интервью Time Out London.
Джонни Депп
Джонни Деппу, как и многим другим актерам, не нравится видеть себя на экране. В интервью Independent он сказал, что никогда не сможет смотреть фильмы со своим участием.
"В некотором смысле, когда моя работа над фильмом закончена, это уже не мое дело. Я держусь как можно дальше… Мне не нравится смотреть на себя", – объяснил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Netflix вышли сразу три украинские комедии. "Соседка", "Свингеры" и "Свингеры 2" теперь доступны для 19 стран Восточной и Центральной Европы.
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