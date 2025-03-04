Американский фильм с российским духом: что не так с триумфатором Оскара 'Анора' и почему он опасен для Украины

Церемония вручения премии Оскар 2025 стала триумфом для фильма "Анора" (Anora) режиссера Шона Бейкера. Картина получила пять статуэток, в том числе в номинациях "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура", и стала одной из самых обсуждаемых в киноиндустрии.

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Однако за яркой оберткой скрывается неприятная реальность: лента переполнена ссылками к русской культуре, а ключевые роли сыграли российские актеры. В условиях полномасштабной войны против Украины такая популяризация "русского мира" через искусство является угрожающей. OBOZ.UA расскажет в чем опасность киноленты.

Сюжет: привлекательный образ "русского мира"

Главная героиня фильма – молодая секс-работница Анора (в исполнении Майки Мэдисон), которая знакомится с сыном российского олигарха Ваней (россиянин Марк Эйдельштейн). Он – типичный мажор, проводящий время в стриптиз-клубах и не занимающийся ничем серьезным. Однако его образ в фильме представлен романтизировано: он щедрый, наивный, эмоциональный и даже в определенной степени благородный. Ваня "спасает" Анору от ее жизни, давая ей шанс на зажиточное будущее.

Кроме этого, лента буквально пронизана российскими символами: герои говорят по-русски, вспоминают традиции, а их стиль жизни изображен в положительном ключе. Создатели фильма не просто интегрировали российских персонажей в западный контекст, а сделали их центральной частью истории, вызвав симпатию к ним у зрителей.

Герои: Голливуд очарован Юрой Борисовым

Отдельного внимания заслуживает Юра Борисов, сыгравший одну из важных, хоть и второстепенных ролей. Его персонаж выступает как эмпатический, преданный и искренний – именно такой образ активно продвигается в фильме. В итоге Борисов стал подлинным открытием для Голливуда, получив многочисленные номинации на престижные награды (хотя ни одну из них так и не получил). Он участвовал в мероприятиях рядом с Анджелиной Джоли, а Роберт Дауни-младший даже упомянул его в своей речи на Оскаре 2025.

Однако Борисов не единственный российский актер в фильме. Главные роли исполнили:

Марк Эйдельштейн – Ваня Захаров, сын российского олигарха;

Алексей Серебряков – отец Вани;

Дарья Екамасова – мать Вани.

А вот американка Майки Мэдисон специально для съемок в "Аноре" актриса учила русский язык и посещала стриптиз-клубы.

Фактически "Анора" стала воротами для российских актеров в Голливуд, что противоречит глобальному "тренду" на культурную изоляцию РФ из-за ее преступлений в Украине.

Почему триумф "Аноры" опасен для Украины

С начала полномасштабного вторжения Украина пытается снизить влияние российской культуры на мир. Министерство культуры Украины и активисты отмечают важность бойкота российского искусства, поскольку оно часто используется как инструмент пропаганды.

Однако победа "Аноры" на Оскаре 2025 подрывает эти усилия. Это не просто награда за кинематографическое искусство – это сигнал миру о "толерантности" к россиянам. Западная аудитория, неглубоко погруженная в контекст войны, может воспринять ленту как нейтральную историю без каких-либо политических подтекстов. Однако на самом деле она создает ложный образ россиян как "не таких уж плохих", нормализует их присутствие в мировом культурном пространстве и постепенно стирает границы между агрессором и жертвой.

Ранее OBOZ.UA писал, что актеры "Аноры" говорили о войне в Украине. Известно также, как отреагировали на фильм кинокритики.

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