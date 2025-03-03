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Игнорирует войну в Украине и "роднится" с россиянами: Роберт Дауни-младший на Оскаре показал свою истинную позицию по отношению к России. Видео

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
816
Игнорирует войну в Украине и 'роднится' с россиянами: Роберт Дауни-младший на Оскаре показал свою истинную позицию по отношению к России. Видео

Американский актер Роберт Дауни-младший, который игнорирует войну, начатую Россией на территории Украины, продемонстрировал свое истинное отношение к стране-агрессору. На торжественной церемонии вручения премии "Оскар 2025" знаменитость со сцены обратился к российскому актеру Юрию Борисову, назвав его "братом".

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Кроме того, 59-летняя звезда Marvel похвалил игру гражданина РФ в фильме Шона Бейкера "Анора". Стоит отметить, что лента одержала победу в нескольких номинациях кинопремии "Оскар", однако Борисову не удалось получить желаемую награду как "Лучший актер второго плана". Его обогнал Киран Калкин.

Игнорирует войну в Украине и "роднится" с россиянами: Роберт Дауни-младший на Оскаре показал свою истинную позицию по отношению к России. Видео

"Юра Борисов, где он? А, вот здесь. Разве он не был невероятным в "Аноре"? Замечательная игра, добро пожаловать в мир успеха, брат. У тебя большое будущее и ты на своем месте. Я прав? Да", – произнес Роберт Дауни-младший.

На видео, куда попал момент восхваления россиянина голливудским актером, можно увидеть, что Борисов был рад услышать такие слова от мировой знаменитости.

Игнорирует войну в Украине и "роднится" с россиянами: Роберт Дауни-младший на Оскаре показал свою истинную позицию по отношению к России. Видео

Стоит отметить, что это не первый случай, когда звезда "Мстителей" показывает свою позицию по отношению к РФ. В 2022 году Роберт Дауни-младший вышел на публику в носках с надписью "Россия". Такой элемент гардероба, созданный российским дизайнером Гошей Рубчинским, он продемонстрировал во время семейного отдыха.

Тогда актер нарвался на сильнейший хейт от общественности. Однако, несмотря на негатив, Роберт Дауни-младший решил никак не комментировать выбор своего лука и просто проигнорировал все упреки.

Игнорирует войну в Украине и "роднится" с россиянами: Роберт Дауни-младший на Оскаре показал свою истинную позицию по отношению к России. Видео

Как ранее сообщал OBOZ.UA, коллеги звезды "Мстителей" продемонстрировали кардинально другую позицию на церемонии вручения "Оскара 2025". Дэрил Анна трогательно выразила поддержку Украины во время своей речи, а сценарист Питер Строган пришел на мероприятие с сине-желтой лентой.

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