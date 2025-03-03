Американский актер Роберт Дауни-младший, который игнорирует войну, начатую Россией на территории Украины, продемонстрировал свое истинное отношение к стране-агрессору. На торжественной церемонии вручения премии "Оскар 2025" знаменитость со сцены обратился к российскому актеру Юрию Борисову, назвав его "братом".

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Кроме того, 59-летняя звезда Marvel похвалил игру гражданина РФ в фильме Шона Бейкера "Анора". Стоит отметить, что лента одержала победу в нескольких номинациях кинопремии "Оскар", однако Борисову не удалось получить желаемую награду как "Лучший актер второго плана". Его обогнал Киран Калкин.

"Юра Борисов, где он? А, вот здесь. Разве он не был невероятным в "Аноре"? Замечательная игра, добро пожаловать в мир успеха, брат. У тебя большое будущее и ты на своем месте. Я прав? Да", – произнес Роберт Дауни-младший.

На видео, куда попал момент восхваления россиянина голливудским актером, можно увидеть, что Борисов был рад услышать такие слова от мировой знаменитости.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда звезда "Мстителей" показывает свою позицию по отношению к РФ. В 2022 году Роберт Дауни-младший вышел на публику в носках с надписью "Россия". Такой элемент гардероба, созданный российским дизайнером Гошей Рубчинским, он продемонстрировал во время семейного отдыха.

Тогда актер нарвался на сильнейший хейт от общественности. Однако, несмотря на негатив, Роберт Дауни-младший решил никак не комментировать выбор своего лука и просто проигнорировал все упреки.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, коллеги звезды "Мстителей" продемонстрировали кардинально другую позицию на церемонии вручения "Оскара 2025". Дэрил Анна трогательно выразила поддержку Украины во время своей речи, а сценарист Питер Строган пришел на мероприятие с сине-желтой лентой.

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