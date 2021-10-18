Умерла звезда "Оптом дешевле" и "Шоу Энди Гриффита". Фото

Американская актриса Бетти Линн, наиболее известная по роли Тельмы Лу, подруги Барни Файфа в комедийном сериале "Шоу Энди Гриффита", умерла в субботу, 16 октября. Женщине было 95 лет.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на Музей Энди Гриффита. Причиной называют непродолжительную болезнь, однако детали не уточняются.

Пежиссер Рон Ховард написал в Twitter, что последний раз встречался со звездой несколько лет назад, "когда она все еще освещала комнату позитивом". "Было здорово знать ее и работать с ней", – добавил кинодеятель.

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Родилась Линн в 1926 году в Канзас-Сити (штат Миссури, США), но большую часть своей карьеры провела в Южной Калифорнии. А в 2006-м актриса переехала в Маунт-Эйри (Северная Каролина).

Она работала послом в музее Энди Гриффита и до 2019 года регулярно общалась там с фанатами и раздавала автографы. Отметим, что в 2012-м Бетти была удостоена звезды на дорожке у входа в музей.

"Я люблю смотреть старые шоу и до сих пор громко смеюсь. Те дни были одними из самых счастливых в моей жизни", – говорила женщина журналистам в 2013 году.

После нескольких эпизодов в фильмах и небольших ролей в сериалах, включая "Диснейленд", Линн впервые появилась в роли Тельмы Лу в 1961 году.

Она вспоминала, что когда впервые прочитала сценарий для проб на "Шоу Энди Гриффита", то он ее рассмешил.

"Помню, я громко засмеялась – это было так смешно. Я делаю так не очень часто. Я подумала: боже, это действительно необычно", – цитирует актрису mtairynews.com. В итоге этот сериал принес женщине известность.

Бетти Линн начала свою карьеру на радио.

Она также сыграла в оригинальной версии фильма "Оптом дешевле" (1950), кинолентах "Июньская невеста" (1948), "Встретимся в Лас-Вегасе" (1956).

Линн никогда не была замужем, хотя заявила, что когда-то была помолвлена.

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