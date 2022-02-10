5 турецких сериалов, по которым все будут сходить с ума в 2022 году
Турецкие сериалы всегда завоевывают любовь зрителей своими непревзойденными сюжетами. Это могут быть как мелодрамы, так и остросюжетные триллеры, которые захватывают дыхание у аудитории.
Starhit собрал подборку интересных картин турецкого кинематографа 2022 года. Предлагаем вашему вниманию пять из них, от которых, нам кажется, невозможно будет оторваться.
"Полет птицы"
Это история о сотрудниках телеканала, которые, кроме работы, ведут бурную личную жизнь и плетут интриги. Главные герои когда-то были парой, однако теперь даже не могут находиться в одном помещении. Но им приходится объединиться в борьбе с общим врагом. Тема сериала – извечная проблема – столкновение двух поколений: молодых с опытными.
"Династия"
Этот сериал расскажет про богатый клан и бесконечные интриги его участников. В частности, две группы будут активно противостоять друг другу, используя грязные методы. Однако это поможет осознать их наследникам, что война приносит только беды.
"Нарядное пугало"
Речь пойдет о популярном среди звезд и политиков модельере, в жизни которого появится женщина и в корне изменит его привычный распорядок. Изюминка сериала в том, что главную роль в нем исполнил секс-символ Турции Чагатай Улусой.
"Отец"
Драме уже прогнозируют стать премьерой 2022 года. Семья Саруханлы разлучится после ужасной авиакатастрофы и переживет трагедию по-своему. Главные роли в фильме исполнили Толга Сарыташ и Халюк Билгинер. Также уже известно, что сериал получит продолжение.
"Пробуждение"
Фильм-адаптация романа Намыка Кемаля "Пробуждение" – одно из самых популярных произведений в Турции. История, которая разворачивается в XIX веке вокруг наследника огромного состояния Али Бея, поразит зрителей драматической любовью. Парень влюбляется в куртизанку, и естественно его родители против такого союза, чем подталкивают сына на ужасную трагедию.
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