5 самых худших фильмов 2021 года, которые не стоит даже смотреть

Издание Entertainment Weekly назвал самые худшие кинокартины 2021 года. Среди них драма "По наклонной", боевик "Гнев человеческий", триллер "Воспоминания" и другие.

Соответствующие итоги года опубликовали на сайте Entertainment Weekly. Одной из самых провальных работ назвали драму "Мьюзик" певицы Sia (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На вершине антирейтинга закрепилась картина "Мьюзик". В центре сюжета девушка по имени Зю, которая пытается найти своё место в мире и узнает, что ей предстоит стать опекуном сводной сестры, аутичного подростка по имени Мьюзик.

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В главных ролях – певица Sia, актрисы Мэдди Зиглер и Кейт Хадсон, а также актер Лесли Одом.

Далее в перечне оказались ленты "По наклонной" и "Гнев человеческий".

Первый фильм – драма, в центре которой армейский медик по имени Нико Уокер вернулся из Ирака с недиагностированным посттравматическим синдромом. Он пытается совладать с тяжелыми воспоминаниями и начинает злоупотреблять опиатами. Вскоре ему не хватает денег, и он берется грабить банк.

В главных ролях – Том Холланд, Сиэра Браво, Гарри Холланд и Майкл Гандольфини.

Второй фильм – боевик. Загадочный мужчина, внутри которого жажда правосудия. Он преследует свои намерения, найти заказчика серии многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес.

В главных ролях – Джейсон Стейтем, Скотт Иствуд, Джош Хартнетт и Нив Алгар.

На четвертом месте оказался триллер "Воспоминания". В киноленте рассказывается, как частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческом разуме моменты, чтобы он мог заново пережить прошлое. В один день на его пороге появилась девушка, которая попросила помочь ей вспомнить, где она оставила ключи. Вскоре обычная сессия превращается в полноценный роман, но женщина исчезает без следа.

В главных ролях – Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Тэнди Ньютон и Натали Мартинес.

Пятый в этом списке худших фильмов 2021 года стал мюзикл "Дорогой Эван Хансен". Американский драматический фильм, снятый по сценарию Стивена Левенсона. В сюжетной линии парень, который страдает социальной тревожностью, соответственно у него нет друзей. Он пытается справиться с болезнью и по совету врача пишет сам себе письмо. Оно попадает в руки другому школьнику, который через несколько дней покончил жизнь самоубийством.

В главных ролях – Бен Платт, Кейтлин Дивер, Колтон Райан, Амандла Стенберг и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что киноплатформа IMDb опубликовала топ-10 фильмов, которые чаще всего искали в 2021 году. На первом месте экранизация романа Фрэнка Герберта – "Дюна", а на последнем – боевик "Шан-Чи и легенда о 10 кольцах".