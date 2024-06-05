5 июня состоится премьера документального фильма 'Легионы света' о добровольцах Международного легиона ГУР МО

5 июня телеканал ICTV2 будет транслировать телепремьеру документального фильма "Легионы света" из цикла "Военная разведка Украины". Это героические истории об отважных людях из разных стран мира, которые после начала полномасштабного вторжения России с оружием в руках сражаются вместе с украинцами за свободу. Кто эти отважные люди? Как их оформляют на службу? В каких боевых операциях они участвуют? Что мотивирует их воевать вместе с нами против российского агрессора? Ответы – в новой ленте, которая выйдет 5 июня в 21:50.

С момента своего создания ICTV2 показывал документальные ленты о событиях русско-украинской войны как собственного производства, так и других кинематографистов. Они стали важной частью программирования канала. Фильм "Легионы света" продолжит начатую по каналу традицию показа документальных лент и расскажет об иностранцах, воюющих против российского нашествия.

"Документальный фильм "Легионы света" посвящен иностранным гражданам, воюющим в рядах Международного Легиона ГУР МО в составе Сил безопасности и обороны Украины – это новый, уже шестой фильм документального цикла "Военная разведка Украины". Над ним мы с режиссером Антоном Гойдой, продюсером и оператором Сергеем Лукьянцем и другими начали работать осенью 2022 вместе с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины при поддержке Министерства культуры на информационной политике Украины.

"Легионы света" – это собирательный образ всех иностранцев-добровольцев из более чем 55 стран мира, которые на свой страх и риск, законно как военнослужащие ВСУ воюют не только за нашу, но и за свободу Европы и всего мира против российской тирании.

Фильм будет особенно актуален теперь, когда в Украине усилена мобилизация и на высшем международном уровне обсуждается участие иностранных военных формирований стран-союзников в обороне наших государств", – говорит автор цикла "Военная разведка Украины" Артем Шевченко, военнослужащий ВСУ, журналист, писатель, документалист .

В центре сюжета фильма "Легионы света" – истории иностранных легионеров, защитников и защитниц из Великобритании, Норвегии, Южной Кореи, Канады, США, Грузии, Польши, Германии и России, добровольно бок о бок с украинцами воюют против российских окупантов на самых сложных участках фронта, часто делая невозможные вещи.

Кроме самих воинов-иностранцев об их участии в сопротивлении агрессии рассказывают начальник военной разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов и начальник штаба Международного легиона ГУР МО Украины с позывным Шеф. Что именно заставило легионеров приехать в Украину, каждый день рискуя своей жизнью? их мотивация?В каких именно операциях они участвуют?

В новой ленте, как и в пяти предыдущих ("Авиапрорыв на Азовсталь. Небо", "Битва за остров Змеиный. Море", "Харьковское контрнаступление. Земля", "Сбитые летчики России" и "Война за море: от Днепра до Крыма") на примере нескольких боевых операций освещается специфика и особенности ведения боевых действий украинскими разведчиками на море, в небе и на суше.

Телепремьера документального фильма "Легионы света" состоится на канале ICTV2 в среду 5 июня в 21:50.