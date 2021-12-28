5 фильмов с героями комиксов Стэна Ли, которые стоит посмотреть каждому

Американский создатель комиксов Стэн Ли родился 28 декабря 1922 года. В этот день ему бы исполнилось 99 лет.

Сценарист умер в 2018 году, однако его легендарные персонажи – Человек-паук, Капитан Америка и Железный человек – до сих пор остаются обожаемыми фанатами комиксов Marvel. OBOZREVATEL рассказывает о 5 известных лентах с героями Стэна Ли, которые стоит посмотреть каждому.

Капитан Америка

Режиссер – Джо Джонстон

Дебют Стэна Ли в комиксах состоялся, когда ему было всего 19 лет. Тогда он в 1941 году выпустил третью часть "Капитан Америка".

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Наиболее популярной экранизацией является "Первый мститель" 2011 года. В сюжете современные ученые в Арктике обнаружили неизвестный объект, являющийся источником энергии. События разворачиваются во время Второй мировой войны. Молодой юноша превращается в Капитана Америку и противодействует нацистам.

Фантастическая четверка

Режиссер – Тим Стори

Журнал "Фантастическая четверка" о команде супергероев выпустили впервые в 1961 году. В состав группы входят четыре персонажа, которые получили дары в результате действия лучей во время научной экспедиции в космос. Фантастическую четверку изобразили как сварливую, но крепкую семью. По мотивам комикса Стэна Ли были созданы четыре мультсериала и сняты четыре художественных фильма.

Самой популярной из них является лента, выпущенная в 2005 году. После возвращения из космоса герои обнаруживают у себя необычные способности: Род способен растягивать свое тело, Сью может становиться невидимкой, Джонни умеет летать, а Бен превращается в человека-богатыря из камня.

Человек-паук

Режиссер – Сэм Рэйми

Идея создания Человека-паука возникла на волне популярности комиксов среди подростков. Главный редактор Marvel Comics Стэн Ли хотел создать персонажа-подростка. Со времен появления мультсериала на экране в 1967 году герой стал любимцем парней во всем мире. В одном из эпизодов Человек-паук встречается с создателем своего персонажа Стэном Ли и катает его на спине.

Первая часть новой трилогии Marvel вышла в 2002 году. Скромный школьник-сирота Питер Паркер тайно влюблен в свою соседку, которая встречается со школьным авторитетом. Питера не уважают одноклассники и всячески издеваются над ним. После рокового укуса паука он обнаруживает у себя способности. Парень решает использовать дары, чтобы произвести впечатление на пассию.

Халк

Режиссер – Энг Ли

Первый выпуск комикса "Невероятный Халк" состоялся в мае 1962 года. Главный герой после облучения при взрыве созданной им гамма-бомбы из обычного мужчины-физика превращается в зеленого гуманоида и обладает необычайной силой.

Фантастический боевик "Халк" выпустили в 2003 году. Главный герой, тоже ученый, ввел себе модифицированную ДНК животных и получил способность превращаться в зеленого всемогущего супергероя.

Железный человек

Режиссер – Джон Фавро

Изобретатель, миллиардер и ценитель женской красоты Тони Старк сначала был частью комикса "Tales of Suspense", а затем в мае 1968 года Железный Человек стал главным героем собственной комикс-серии.

Фильм "Железный человек" начали создавать еще в 90-х, однако вышел на экране он только в 2008 году. Для компании Marvel это был первый самостоятельный проект, который компания полностью обеспечила финансово. В сюжете Тони Старк отправился в Афганистан, где террористы устроили засаду и ранили его. Ученые вживили Старку в грудь электромагнит, который позже спас жизнь, создавая железную броню.

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