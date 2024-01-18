'20 дней в Мариуполе' стал номинантом в двух категориях кинопремьеры BAFTA-2024

Украинский фильм о войне "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова попал в список номинантов на кинопремию BAFTA-2024, британского аналога "Оскара". Лента оказалась в двух категориях: "Фильм на иностранном языке" и "Документальный фильм".

Видео дня

Из 60 отобранных киноработ лонг-листа, номинированных осталось 38. Об этом стало известно с сайта премии. 19 января состоится финальный третий тур голосования для определения победителей, которые будут избраны 18 февраля.

Из 10 кинолент в категории фильмов на иностранном языке осталось 5:

"20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова (Украина). "Анатомия падения" Жюстин Трие (Франция). "Прошлые жизни" Селины Сон (США). "Снежное общество" Хуана Антонио Байона (Испания). "Зона интересов" Джонатана Глейзера (США, Великобритания).

Из 10 кинолент в категории документальных фильмов также осталось 5:

"20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова (Украина). "Американская симфония" Мэтью Гейнема (США). "За пределами утопии" Мадлены Гэвин (США). "Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" Дэвиса Гуггенгейма (США). "Wham!" Криса Смита (Великобритания).

"20 дней в Мариуполе"

Эта кинолента о первых неделях борьбы за украинский Мариуполь ныне оккупированной Донецкой области после начала полномасштабного вторжения России. Фильм о журналистах, до последнего пытавшихся документировать все преступления страны-агрессора.

"20 дней в Мариуполе" высоко оценили кинокритики, а на IMDb у него рейтинг 8,6. Лента даже попала в два шорт-листа самой престижной кинопремии "Оскар".

Ранее OBOZ.UA сообщал обо всех участниках кинопремии BAFTA-2024. Всего было шесть номинаций по десять претендентов в каждой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!