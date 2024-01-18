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"20 дней в Мариуполе" стал номинантом в двух категориях кинопремьеры BAFTA-2024

Катерина Галущенко
Кино
1 минута
378
'20 дней в Мариуполе' стал номинантом в двух категориях кинопремьеры BAFTA-2024

Украинский фильм о войне "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова попал в список номинантов на кинопремию BAFTA-2024, британского аналога "Оскара". Лента оказалась в двух категориях: "Фильм на иностранном языке" и "Документальный фильм".

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Из 60 отобранных киноработ лонг-листа, номинированных осталось 38. Об этом стало известно с сайта премии. 19 января состоится финальный третий тур голосования для определения победителей, которые будут избраны 18 февраля.

Из 10 кинолент в категории фильмов на иностранном языке осталось 5:

  1. "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова (Украина).
  2. "Анатомия падения" Жюстин Трие (Франция).
  3. "Прошлые жизни" Селины Сон (США).
  4. "Снежное общество" Хуана Антонио Байона (Испания).
  5. "Зона интересов" Джонатана Глейзера (США, Великобритания).
"20 дней в Мариуполе" стал номинантом в двух категориях кинопремьеры BAFTA-2024

Из 10 кинолент в категории документальных фильмов также осталось 5:

  1. "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова (Украина).
  2. "Американская симфония" Мэтью Гейнема (США).
  3. "За пределами утопии" Мадлены Гэвин (США).
  4. "Неизменный: история Майкла Дж. Фокса" Дэвиса Гуггенгейма (США).
  5. "Wham!" Криса Смита (Великобритания).

"20 дней в Мариуполе"

Эта кинолента о первых неделях борьбы за украинский Мариуполь ныне оккупированной Донецкой области после начала полномасштабного вторжения России. Фильм о журналистах, до последнего пытавшихся документировать все преступления страны-агрессора.

"20 дней в Мариуполе" высоко оценили кинокритики, а на IMDb у него рейтинг 8,6. Лента даже попала в два шорт-листа самой престижной кинопремии "Оскар".

Ранее OBOZ.UA сообщал обо всех участниках кинопремии BAFTA-2024. Всего было шесть номинаций по десять претендентов в каждой.

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