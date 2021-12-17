Золотарев: Движение по 'маячкам' МВФ сформировало в Украине порочную модель экономики

Благодаря движению по "маячкам" Международного валютного фонда в Украине сформировалась порочная модель экономики, рассчитанная на внешние заимствования. Об этом написал в своем ФБ политтехнолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя митинги против МВФ, который прошли в четверг в центре Киева.

"На этой неделе под Кабмином впервые за долгое время прошла акция протеста против сотрудничества с МВФ, ближайшими последствиями которого станет "отпуск" цен на газ, приватизация "Энергоатома", "Укрпошты", "Укрзалізниці", госбанков и пр., – отметил он. – Участники акции в этот раз подошли к ней креативно, устроив перформанс, который символизировал то, как Международный валютный фонд и его партнеры "пьют кровь" украинского народа. Это неудивительно, ибо МВФ в Украине прочно ассоциируется с социальным дарвинизмом, нищетой, кабальными тарифами, "европейскими" ценами при "африканских" зарплатах".

Видео дня

По мнению эксперта, страна оказалась в ситуации, когда вынуждена брать новые кредиты для того, чтобы погасить старые долги.

"На 31 октября государственный и гарантированный государством долг составил 92,63 млрд долларов, – написал Золотарев. - В пересчете на количество населения, долговая нагрузка на каждого гражданина достигла 2180 $. Когда 40% бюджета уходит на выплату и обслуживание долгов понятно ни о каком росте и развитии не может быть и речи".

Эксперт полагает, что в таких условиях очередной транш от МВФ – это спасение для правительства, но ухудшение перспектив для страны.

"Учитывая "радужные" экономические перспективы на будущий год, нетрудно предположить, что социальная по своей сути левая политическая повестка будет активно генерироваться обществом, – подчеркнул Золотарев. - А протестные акции будут проходить чаще и многолюднее. Вопрос только в том, кто получит "патент" на представительство интересов социально незащищенных слоев населения, наемных рабочих, интеллигенции. Он бы попросту занял "свое поле", на котором сейчас работают "чужие" политики".

Напомним, в четверг примерно четыре тысячи человек митинговали в центре столицы против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Митингующие расположились под Кабмином и Верховной Радой, заявляя, что под давлением МВФ власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.