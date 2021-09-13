Жители трех областей могут остаться без льготного тока после 1 октября – "Закарпатьеэнергосбыт"

В новой модели финансового ПСО, что начинает действовать с 1 октября 2021 года, не предусмотрена закупка электроэнергии для нужд бытовых потребителей, проживающих в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях на территории Бурштынского энергоострова.

Об этом рассказала директор ООО "Закарпатьеэнергосбыт" Наталья Немец 8 сентября на Форуме "Жаркая осень", проведенном Energy Club.

"От имени ООО "Закарпатьеэнергосбыт" и всех поставщиков универсальных услуг, находящихся в зоне Орловского энергоострова, можно сказать, что новым ПСО вообще не предусмотрена закупка электроэнергии для нужд бытовых потребителей. Все другие поставщики, которые находятся на объединенной энергетической системе, положениями о ПСО возложена обязанность закупки базы электронных аукционах по цене минимального потребления прошлого года. О Бурштынском энергоострове не сказано ничего", – сказала Наталья Немец.

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Она отметила, что Орловский энергетический остров может не обеспечить на 100% потребность потребления в регионе.

"Если не будет обеспечен полностью весь необходимый объем поставщика универсальной услуги для поставки электроэнергии населению, то они в свою очередь вынуждены будут выходить на балансирующий рынок, где тарифы значительно выше. Это будут убытки предприятия, что за собой тянет финансовый риск для предприятия", – отметила директор "Закарпатьеэнергосбыт".

Как сообщалось, с 1 октября заработает новая модель "положения о возложении специальных обязанностей" (ПСО), которое предусматривает снижение и до того льготного тарифа для населения до 1,44 грн / кВт.ч. Такое решение раскритиковали международные финансовые организации, в частности Всемирный банк.