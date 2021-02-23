'Зеленую' электроэнергию в Украине можно купить по 1,6 грн за кВт-ч – результаты аукциона

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" 22 февраля 2021 успешно продало 12 компаниям весь объем "зеленой" электроэнергии, выставленной на аукционе.

Как сообщает пресс-служба, предприятие предложило покупателям более 139 тысяч МВт . ч базового и дневной нагрузки для отдельные часы суток, поскольку объемы "зеленой" энергии зависят от погодных условий.

Средневзвешенная цена реализованной продукции составила 1631 грн/МВт. ч, или 1,64 грн за кВт-час.

"Такие результаты "зеленых" аукционов Гарантированного покупателя свидетельствуют в частности об эффективной торговой стратегии предприятия и высокий спрос на электроэнергию из возобновляемых источников", - подчеркивает госпредприятие.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Д. Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписаный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.