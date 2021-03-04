Зеленский решил взяться за обновление сел: начнут с Донбасса

В Офисе президента инициируют программу "Новое село", которая предусматривает строительство "Центров притяжения" в населенных пунктах.

Об этом говорилось во время совещания в ОП 4 марта, сообщается на сайте главы государства. Отмечается, что реализация начнется с прифронтовых территорий.

"Это современные пространства, в которых будут работать Центры предоставления административных услуг, отделения почты, аптеки по программе "Доступные лекарства", опорные пункты полиции, магазины, сервисные центры, пожарные пункты, медицинские центры и тому подобное", – пояснили у Владимира Зеленского.

Также отмечается, что территория вокруг "Центров притяжения" должна быть облагорожена, там будут спортивные комплексы, детские площадки, кинотеатры или концентные залы, сельские клубы.

К реализации намерены привлекать бизнес, чтобы не тратить средства из бюджета.

Кроме того, рассматриваются образовательные программы, в частности, по оснащению школ компьютерной техникой.

Всего по стране планируется воплотить более 1000 таких проектов.

"Мы уже увидели проект, который реализован на КПВВ "Счастье". Первые проекты "Новое село" должны быть воплощены на прифронтовых территориях, а затем – по всей Украине. Мы должны вдохнуть новую жизнь в украинское село. Жители сел должны получать качественный сервис непосредственно по месту жительства и иметь доступ к современной инфраструктуре", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабинет министров утвердил с доработкой Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Этот комплексный документ определяет курс экономического развития государства.