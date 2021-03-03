Кабмин утвердил экономическую стратегию Украины до 2030 года: что известно о документе

В среду, 3 марта, Кабинет министров Украины утвердил с доработкой Национальную экономическую стратегию до 2030 года (НЭС-2030). Этот комплексный документ определяет курс экономического развития государства.

Об этом сообщили на официальном сайте украинского правительства. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что НЭС-2030 – это первый такой фундаментальный документ за всю историю Украины.

"Это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украине", – рассказал премьер.

Национальная стратегия определяет основные шаги развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Она также учитывает "зеленый" курс Украины, диджитализацию и баланс развития всех регионов.

НЭС сформирована с учетом стремлений Украины к европейской и евроатлантической интеграции, борьбе с коррупцией, обеспечению честной конкуренции и равного доступа для бизнеса.

Над созданием стратегии работали более 500 участников, среди которых нардепы, органы исполнительной власти, бизнес-ассоциации и аналитические центры.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 3 марта подал на рассмотрение в Раду законопроект "О выходе из соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой связи".