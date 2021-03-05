Зеленский должен прекратить импорт российской электроэнергии, – Гончаренко

Президент Владимир Зеленский должен запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси, если действительно хочет противостоять российской агрессии.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Украина24".

"В этом эфире месяц назад примерно мы обсуждали и я говорил, что если это все серьезно (борьба с российским влиянием – прим.), то в ближайшие дни мы остановим импорт российской электроэнергии, увидим подозрения – но ничего этого не происходит. Неделя проходит за неделей, разговоры за разговорами, ничего не происходит абсолютно ", - заявил Гончаренко.

По его словам, с начала 2021 импорт обошелся Украине в почти 1 млрд гривен.

"И возникает следующий вопрос – это действительно борьба с врагами государства или это просто, пользуясь совершенно тем, что большая часть общества абсолютно поддерживает такие шаги, он пытается их (санкции – шт.) Использовать в неудобных в данной конкретной ситуации для Зеленского политиков, которые заслуживают ", - отметил нардеп.

Отсутствие реакции Зеленского на импорт электроэнергии может свидетельствовать о совершенно другой мотивацию в действиях президента, чем защита национальных интересов.

"Если всего этого (запрета импорта – прим.) не будет, то это будет означать, что мотивация Зеленского, к сожалению, не такая как он нам об этом рассказывает", - добавил Гончаренко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России – в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.