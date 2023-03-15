'Зеленая' энергетика увеличит устойчивость энергосистемы Украины в условиях войны, – Галущенко

Опыт Исландии в развитии возобновляемых источников энергии поможет Украине децентрализовать энергосистему, что сделает ее более устойчивой в условиях войны.

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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время встречи с делегацией Исландии во главе с премьер-министром страны Катрин Якобсдоттир.

По его словам, Украина заинтересована в сотрудничестве в сфере ветровой и гидроэнергетики, а также проектах по накоплению энергии.

Министр добавил, что Украина будет ускорять зеленый переход и замещать поврежденную врагом тепловую генерацию современными безуглеродными технологиями.

"Развитие возобновляемой энергетики позволит нам сделать нашу энергосистему более устойчивой и децентрализованной в условиях войны", - подчеркнул Герман Галущенко.

Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что благодаря "зеленой" генерации Украина построит новую и децентрализованную энергосистему, которой будут не страшны ракетные атаки.

Эксперты и инвесторы считают, что Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в зеленую энергетику, поскольку Минэнерго, Комитет по энергетике в Раде и НКРЭКУ доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.