'Запорожогнеупор' частично возобновил производство

Группа Метинвест частично выводит из режима консервации производственных подразделений завода Запорожогнеупор и возобновляет работу сервисных центров в Запорожье и Кривом Роге.

"Уже сегодня Группа Метинвест строит долгосрочные экономические планы для дальнейшего восстановления украинской промышленности и нашей страны. Важной составляющей в восстановлении экономики является стабильная работа металлургических предприятий. – готов обеспечить их огнеупорами и качественным сервисом – ради достижения нашей общей цели", Сергей Гоман.

Запорожогнеупор возобновил работу цеха магнезиальных изделий и алюмосиликатного цеха, продукция которых пользуется спросом на отечественных горно-обогатительных, металлургических и инжиниринговых предприятиях.

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Возобновили свою работу сервисные центры Запорожья и Кривого Рога, которые будут заниматься текущими ремонтами коксовых батарей Запорожкокса и Каметстали, футеровкой сталелитейных агрегатов Запорожстали, ремонтами отапливаемых машин горно-обогатительных комбинатов.

Напомним, с 5 марта в связи с обострением военных действий в Запорожском регионе Группа Метинвест перевела все подразделения Запорожогнеупора в режим временной консервации технологического оборудования. Сотрудники Запорожогнеупора волонтеры присоединились к работе Центра координации гуманитарной миссии Метинвеста в Запорожье.