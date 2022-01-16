Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли и впервые превысили показатель прошлого года

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ 14 января впервые за отопительный сезон превысили запасы на такую же дату прошлого года.

Об этом сообщил в Телеграмм председатель комитета по вопросам энергетики Андрей Герус.

"В пятницу 14 января запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ впервые в этом ОЗУ превысили запасы угля на такую же дату прошлого года. По состоянию на 14 января 2022 года на складах находилось 734,1 тыс. тонн. Год назад запасы составляли 711,1 тыс тонн", – сообщил Герус.

По его информации, с начала зимы запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ увеличились на 51% или на 248 тыс. тонн.

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"Одним из главных факторов такой динамики стал импорт угля, в частности морским направлением: по состоянию на 14 января компания ДТЭК приняла 7 судов, а компания Центрэнерго 4 судна с энергетическим углем. А также импорт электроэнергии и высший уровень генерации Энергоатомом, что позволяло экономить уголь" – объяснил Герус.

Он добавил, что по состоянию на 14 января в работе находилось 14 из 15 блоков АЭС, несших нагрузку 12 045 МВт. Год назад в работе было 9 из 15 блоков АЭС, которые несли нагрузку 9 650 МВт.

Ранее в интервью изданию "Экономическая правда" Герус переложил ответственность за дефицит угля из государства на генерирующие компании. Спикер компании, менеджер по стратегическим коммуникациям Александр Шевелев, комментируя заявления депутата "Слуги народа" отметили, что ДТЭК импортировал рекордное количество угля, благодаря чему полностью обеспечил свои ТЭС топливом.