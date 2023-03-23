Запасы металлолома на металлургических предприятиях Украины достигли катастрофически низких показателей – СМИ

После массированных обстрелов и перебоев с электроснабжением, украинская сталелитейная отрасль постепенно увеличивает производство. Однако на этом фоне предприятия столкнулись с новым вызовом – дефицитом металлолома на внутреннем рынке и ростом его экспорта. Об этом говорится в аналитическом исследовании на сайте uaprom.

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"Рост металлургического производства превышает предыдущие ожидания рынка и властных структур. В то же время, дальнейший рост может быть ограничен не только военными факторами, но и проблемами с обеспечением предприятий металлоломом. Уже сейчас этот вопрос вызывает серьезную обеспокоенность среди представителей отрасли, поскольку ситуация" уверенно идет в сторону. катастрофической". Металлурги уже сейчас испытывают дефицит сырья, который по итогам 1 квартала 2023 года может достичь отметки в 100 тыс. т.", - пишет издание.

Уже есть "первая ласточка", напоминают журналисты: на этой неделе "Интерпайп Сталь" объявила о вынужденной остановке из-за дефицита лома, вызванного сложнейшей ситуацией с заготовкой лома в Украине.

Основная причина дефицита – падение ломозаготовки, и параллельно – значительный рост экспорта. Так, в 2022 году ломозаготовка упала на 76% р/с, до 997 тыс т. Такие темпы сохраняются и сейчас. Поэтому в ситуации растущего спроса на внутреннем рынке доступные объемы лома не смогут покрыть потребности металлургических комбинатов, которые только начали увеличивать производство.

"На этом фоне особенно заметным стал рост экспорта металлолома. В январе он составил 8,3 тыс. т, а в феврале удвоился до 15,8 тыс. т. В марте этот показатель может превысить 20 тыс. т., то есть по итогам квартала речь пойдет о зарубежных продажах на уровне более 45 тыс т", - указывает издание.

Если темпы вывоза металлолома из Украины не снизятся, последствия могут быть катастрофическими, предупреждают опрошенные изданием эксперты: это может привести к тому, что металлургические предприятия не смогут произвести дополнительную сталь или даже сократят производство.

Напомним, СМИ опубликовали расследование, согласно которому игроки на сером рынке металлолома наладили и запустили на полную мощность каналы сбыта в Евросоюз. Теневая схема работает под прикрытием таможенников в западных регионах Украины, и страна уже потеряла на экспортном мгновении по меньшей мере 350 млн. грн. Схемой уже заинтересовались ДБР: там объявили о начале расследования.

Тем временем электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь" вынужденно остановил работу. Причина – дефицит металлолома, экспорт которого за январь-февраль-2023 был увеличен в 3,5 раза.