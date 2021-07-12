Законопроект №5600 переводит фискальное бремя на честный бизнес вместо борьбы с "теневиками" – КЗУ

Повышением налогов, которое предусмотрено законопроектом №5600, власть увеличивает налоговое бремя на честный бизнес – вместо того, чтобы уменьшать количество тех, кто работает "в тени".

Об этом заявили в Конфедерации строителей Украины.

"У меня вопрос: а что сделало государство, чтобы те лица, которые не платят – платили? Где тут справедливость, если с введением этих норм закона бремя будет переведено на плательщиков, которые платят? Нет справедливости", – отметили в Конфедерации строителей.

В конфедерации обращают внимание на то, что инициатива властей повысить налоги с 1 января следующего года является нарушением принципа стабильности налогового законодательства, что является неприемлемым.

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"Налоги вводятся с 1 января 2022 года. Это будет нарушением принципа стабильности, вообще не может идти речи о том, что закон заработает раньше, чем в 2023 году. То есть, изменение элементов возможно только с учетом принципа стабильности", – отметили в Конфедерации.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.

Американская торговая палата (АСС) и Европейская Бизнес Ассоциация призвали отклонить этот законопроект, отметив, что его принятие увеличит фискальное давление на бизнес, негативно повлияет на экономику и ухудшит инвестиционный климат страны.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти должны снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.