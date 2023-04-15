Заготовка металлолома в Украине сократилась на 60%, в то же время экспорт рекордно вырос

В первом квартале 2023 года заготовка металлолома в Украине сократилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 222,6 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные ассоциации УАВтормет, которые приводит издание Минпром.

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Внутренние поставки металлолома на металлургические комбинаты снизились на 60,8%, до 207,7 тыс. тонн. Запасы металлолома на металлургических комбинатах сократились до декабрьского показателя, составив 10-15 тыс. тонн на начало апреля.

В то же время экспорт металлолома в январе-марте увеличился в 5,7 раза, до 40,3 тыс тонн.

Экспорт металлолома в январе-марте-2023 осуществлялся в страны ЕС: Польшу (96,65%), Нидерланды (1,31%) и Словакию (0,95%).

Ранее президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков констатировал, что металлолом вывозят через Евросоюз, где действует льготная экспортная пошлина в размере 3 евро, и уже оттуда сырье перенаправляется к реальным клиентам. Экспортировать сырье сразу к клиентам стоило бы 180 евро экспортных пошлин – и на этом украинский бюджет уже потерял 350 млн грн.

Этими экспортными схемами уже заинтересовались Государственное бюро расследований.

Глава "Укрметаллургпрома" призвал временно запретить экспорт лома черных металлов для обеспечения метпредприятий стратегически важным сырьем в условиях продолжающейся войны.