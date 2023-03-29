Заблокированные черноморские порты не позволяют восстановиться промпредприятиям Украины – Associated Press

Заблокированные морские порты не позволяют промышленным предприятиям Украины возобновить производство, они вынуждены были сократить географию своих клиентов. К такому выводу пришли журналисты Associated Press после визита на завод Запорожсталь Группы Метинвест в Запорожье.

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"До войны металлургия была опорой экономики и занимала треть экспорта Украины. Но эту тенденцию разрушили российские войска, взявшие под контроль промышленные центры в Донецкой и Луганской области. В результате завод работает не на полную мощность, треть из более 10 000 работников простаивает", – пишет издание.

Associated Press объясняет: вернуться к нормальному уровню производства Запорожстали, как и многим промышленным предприятиям в Украине, мешают перебои со снабжением электроэнергией в результате российских ракетных атак, повреждения инфраструктуры и блокада черноморских портов.

"Именно блокада является одной из самых больших проблем для Запорожстали, работа которой прерывалась лишь дважды за ее почти 90-летнюю историю – во время Второй мировой войны и вскоре после вторжения россии в Украину. Вместо кораблей заказы перевозятся преимущественно по железной дороге, что повышает стоимость не только транспортировки , но и производства и сырья", - объясняет издание.

Журналисты акцентируют: до войны завод мог собрать партию стальных штабов, которые используют, например, для производства холодильников и доставить их покупателям за месяц или два. Но из-за блокады портов все изменилось.

"Сейчас доставка может длиться три месяца и больше. Не каждый клиент готов к таким рискам. Поэтому мы были вынуждены сократить географию наших клиентов", – рассказал гендиректор Запорожстали Роман Слободянюк.

Ранее Запорожсталь работал с заказчиками почти в 60 странах, сейчас их стало меньше вдвое. Война оказала влияние на способность комбината выполнять заказы для многих африканских стран и большинства стран Ближнего Востока. Ведь до войны примерно 90% металлургической продукции экспортировалось морем, потому что это было гораздо дешевле.

"Сейчас комбинат ориентируется на ближайшие европейские страны и рынок США, куда можно доставлять продукцию через польские морские порты. В то же время, украинский KSE Institute подсчитал, что убытки украинского бизнеса в результате войны составляют $13 миллиардов. В 2022 году объем производства сократился примерно на треть, а этого года Министерство экономики прогнозирует рост всего на 1%. По словам г-на Рыженкова (Юрий Рыженков, генеральный директор Метинвест – Ред.), возобновление цепей поставок, в первую очередь разблокирование черноморских портов, оживит компанию", - резюмирует издание.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины заявила, что разблокирование экспорта через морские порты даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.