За счет поступлений от экспорта нужно восстанавливать сети и финансировать 'зеленую' энергетику, – Оржель

Доходы от возобновления экспорта электроэнергии из Украины в Европу необходимо использовать для восстановления поврежденных российскими обстрелами энергетических сетей, а также для финансирования предприятий зеленой энергетики в Украине.

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Об этом заявил экс-министр энергетики, глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель.

"Это может стать источником покрытия расходов по зеленому тарифу, покрытия услуги ПСО для населения и расходов по восстановлению сетей", - сказал Оржель.

По его словам, в стране в феврале-марте наблюдался значительный профицит электроэнергии, который еще в начале весны необходимо использовать для повышения ликвидности рынка электроэнергии Украины.

"Это тот инструмент, который нужно было задействовать гораздо раньше. Мы потеряли примерно 1,5 месяца или больше. И в условиях дефицита ликвидности на рынке электроэнергии это очень больно всем участникам", - добавил Оржель.

Напомним, 7 апреля Украина возобновила возможность экспорта электроэнергии. Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт.

Уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики Украины за 2022 год составляет 50%, с начала 2023 года – более 35%.