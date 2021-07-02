За последние три года Бурштынская ТЭС сократила валовые выбросы на 35%

В течение 2018-2020 гг. инвестиции в экомодернизацию оборудования на Бурштынской ТЭС составили более 225 млн грн.

Об этом сообщила компания "ДТЭК Энерго" в ответ на запрос редакции.

Всего за три года "ДТЭК Западэнерго", в состав которой входят Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Добротворская ТЭС, было инвестировано на такие нужды более 671 млн грн.

В компании отметили, что это позволило Бурштынской ТЭС в 2020 году (по сравнению с 2019) сократить валовые выбросы от работы энергоблоков на 35%. Так, выбросы пыли сократились на 57%, в т.ч. благодаря ремонтам электрофильтров. Суммарно выбросы по всем ТЭС "ДТЭК Западэнерго" за 2020 (по сравнению с 2019) сократились на 27%, а выбросы пыли были снижены на 60%.

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Комментируя вопрос влияния работы ТЭС на экологию, там отметили, что все ТЭС "ДТЭК Энерго" осуществляют свою деятельность в соответствии с действующими разрешений на выбросы и НПСВ. Однако, Нацплан было принято в конце 2017, когда государство брало на себя обязательства до 2020 г.. Разработать механизмы финансирования. Этого еще не было сделано, хотя, по оценке Минэнерго, суммарно в эти потребности на всю тепловую генерацию Украины необходимо более 4 млрд евро.

"Мы готовы выполнять екомодернизацию согласно НПСВ, но нужны механизмы и источники финансирования, которые будут утверждены на уровне государства. Этот путь не новый, им шла Европа, на реализацию подобных планов потратила от 15 до 30 лет и при государственной поддержке", - подытожили в компании.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Бурштынская ТЭС является якобы самым загрязнителем атмосферы в Украине.