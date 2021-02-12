За 9 лет Метинвест инвестировал в экопрограммы Мариуполя свыше 15 млрд гривен

За период с 2012 по 2020 год Группа Метинвест реализовала в Мариуполе более 40 экологических проектов. В экомодернизацию двух меткомбинатов группы было инвестировано более 15 млрд 350 млн гривен.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Мариупольского городского совета по вопросам экологии и охраны окружающей среды, где представители Группы Метинвест презентовали отчет о выполнении проектов экомодернизации в рамках масштабной городской программы.

В частности, одним из масштабных проектов, реализованных в рамках городской "Программы охраны и оздоровления окружающей природной среды Мариуполя на 2012-2020 годы" стало выведение из эксплуатации тех объектов меткомбинатов, которые генерировали наибольшие объемы загрязнений. На ММК имени Ильича больше не работают нагревательные колодцы листопрокатного цеха "1700". На "Азовстали" прекращена эксплуатация цеха агломерации, коксовых батарей №5, 6, и 7, а так же доменных печей №5 и 6. К тому же оба меткомбината полностью отказались от устаревшего "грязного" мартеновского производства, сопровождавшегося ранее выбросами диоксида азота яркого оранжево-бурого цвета.

На 90% снизить выбросы пыли и на 46% - выбросы серы позволила реализация крупнейшего в истории Украины экологического проекта: реконструкция аспирационных систем аглофабрики на ММК имени Ильича. Теперь эти выбросы приведены к европейским стандартам. Добиться этого удалось благодаря проведению реконструкции газоочистных установок с заменой системы очистки, состоящей из батарейных циклонов и скрубберов, на высокоэффективные групповые циклоны, а также смонтирована вторая ступень очистки в виде рукавных фильтров с возможностью очистки отходящих агломерационных газов от соединений серы.

На доменных печах № 2-5 меткомбината смонтированы и введены в эксплуатацию системы пылеподавления азотом при сливе чугуна на литейных дворах. А в 2020 году выполнено строительство аспирационных систем литейного двора с реконструкцией существующей аспирационной системы подбункерных помещений доменной печи №3. Сейчас на ММК имени Ильича собираются приступить к пошаговой реконструкции всего доменного передела.

В конвертерном цехе выполнена реконструкция газоочисток конвертеров №1-3 и систем аспирации и очистки выбросов миксерного отделения. На постоянной основе на установках "АМКОМ" выполняется переработка металлургических шлаков, а шламы используются как добавки в шихту при производстве агломерата.

Реализация этого проекта растянулась на 7 лет. За это время в него было инвестировано свыше 160 млн долларов.

"Метинвест выполняет взятые на себя обязательства перед громадой Мариуполя. На меткомбинате в рамках "Программы охраны и оздоровления окружающей природной среды Мариуполя на 2012 – 2020" выполнено 15 экопроектов. Два из которых – реконструкция газоочисток третьего конвертера и реконструкция хозяйственно-бытовой канализации в северной части предприятия – реализованы раньше запланированных сроков", – объяснил начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината имени Ильича Группы Метинвест Владимир Колодочка.

На МК "Азовсталь" в рамках городской программы оздоровления окружающей среды во время реконструкции доменной печи №3 выполнено строительство систем аспирации литейного двора, подбункерных помещений и загрузочного устройства агрегата. Кроме того, за счет перевода на замкнутые оборотные циклы систем охлаждения третьей и четвертой доменных печей, с использованием химочищенной воды, снижен забор свежей морской воды и нагрузка на шламонакопитель. Во время капитального ремонта доменной печи №4 выполнена реконструкция системы аспирации литейного двора с заменой электрофильтра на рукавный.

В конвертерном цехе после реконструкции введены в эксплуатацию газоочистка отделения десульфурации чугуна и аспирационная установка дробилки ферросплавов отделения участка сыпучих и ферросплавов. Выполнена реконструкция системы аспирации миксеров №1,2 с установкой современного рукавного фильтра.

В коксовом цехе выполнена реконструкция пылеочистной установки коксосортировки на коксовой батарее № 3-4. На постоянной основе обеспечивается на проектном уровне очистка сточных вод коксохимпроизводства подаваемых на тушение кокса.

Для минимизации влияния на акваторию Азовского моря выполнен капитальный ремонт земснаряда, обеспечивающего работу шламонакопителя в проектном режиме.

"Группа Метинвест пошагово и планомерно идет к чистой металлургии в Мариуполе. Компания выполняет взятые на себя обязательства – природоохранные мероприятия. Также согласно утвержденных графиков проводится мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы", - уверила начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Лилия Будревич.

Ранее сообщалось, что "Метинвест" направил 8 млрд грн в экологию Кривого Рога за 2020 год.