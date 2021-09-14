Ющенко выступил на первой конференции Украинской ассоциации платежных систем

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Экономика
2 минуты
547
Ющенко выступил на первой конференции Украинской ассоциации платежных систем

9 сентября во отеле Hilton Kyiv состоялась UAPS Conference — первая офлайн-конференция, проведенная Украинской ассоциацией платежных систем. Форум собрал главных представителей украинского финансового рынка и авторитетных спикеров.

Ющенко выступил на первой конференции Украинской ассоциации платежных систем

Среди спикеров UAPS Conference были третий президент Украины, председатель Наблюдательного совета МПС LEO Виктор Ющенко, директор Евразийского центра Atlantic Council, посол США в Украине Джон Хербст, посол Украины в США Оксана Маркарова, президент US-Ukrainian Business Council Морган Уильямс, а также заместитель министра молодежи и спорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Лавров.

Видео дня

Сейчас в UAPS входит 22 участника, в частности, крупнейшие финансовые компании Украины ФК "Леогейминг Пей" (бренд LeoGaming), украинский транзакционный банк IBOX Bank, ФК "Система" (бренд Sistema) и ФК "Свифт Гарант" (бренд City24).

Ющенко выступил на первой конференции Украинской ассоциации платежных систем

Билетов в свободной продаже на UAPS Conference 2021 не было, также не проводилась официальная аккредитация для прессы. На форуме присутствовали только действующие и потенциальные участники UAPS, почетные гости и спикеры. Это дало возможность для свободного неформального общения между представителями финансовой отрасли.

Ющенко выступил на первой конференции Украинской ассоциации платежных систем

"Цель UAPS Conference — собрать всех участников на одной локации, чтобы обсудить дальнейшую стратегию развития, поделиться новыми знаниями, а также поддержать и развивать бизнес-комьюнити. Карантин внесли свои коррективы в этот процесс, а потому двукратное превышение заявок на билеты мы считаем большим успехом", — рассказала президент UAPS Галина Хейло.

Руководителем международной платежной системы LEO является бизнес-вумен, филантроп, активный участник украинского fintech-комьюнити Алена Шевцова.

Как сообщалось ранее, в июне 2021 года третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил Наблюдательный совет МПС LEO (ФК "Леогейминг Пей"). Также в Наблюдательный совет платежной системы вошла президент Украинской ассоциации платежных систем Галина Хейло.