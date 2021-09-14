Ющенко выступил на первой конференции Украинской ассоциации платежных систем

9 сентября во отеле Hilton Kyiv состоялась UAPS Conference — первая офлайн-конференция, проведенная Украинской ассоциацией платежных систем. Форум собрал главных представителей украинского финансового рынка и авторитетных спикеров.

Среди спикеров UAPS Conference были третий президент Украины, председатель Наблюдательного совета МПС LEO Виктор Ющенко, директор Евразийского центра Atlantic Council, посол США в Украине Джон Хербст, посол Украины в США Оксана Маркарова, президент US-Ukrainian Business Council Морган Уильямс, а также заместитель министра молодежи и спорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Лавров.

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Сейчас в UAPS входит 22 участника, в частности, крупнейшие финансовые компании Украины ФК "Леогейминг Пей" (бренд LeoGaming), украинский транзакционный банк IBOX Bank, ФК "Система" (бренд Sistema) и ФК "Свифт Гарант" (бренд City24).

Билетов в свободной продаже на UAPS Conference 2021 не было, также не проводилась официальная аккредитация для прессы. На форуме присутствовали только действующие и потенциальные участники UAPS, почетные гости и спикеры. Это дало возможность для свободного неформального общения между представителями финансовой отрасли.

"Цель UAPS Conference — собрать всех участников на одной локации, чтобы обсудить дальнейшую стратегию развития, поделиться новыми знаниями, а также поддержать и развивать бизнес-комьюнити. Карантин внесли свои коррективы в этот процесс, а потому двукратное превышение заявок на билеты мы считаем большим успехом", — рассказала президент UAPS Галина Хейло.

Руководителем международной платежной системы LEO является бизнес-вумен, филантроп, активный участник украинского fintech-комьюнити Алена Шевцова.

Как сообщалось ранее, в июне 2021 года третий президент Украины Виктор Ющенко возглавил Наблюдательный совет МПС LEO (ФК "Леогейминг Пей"). Также в Наблюдательный совет платежной системы вошла президент Украинской ассоциации платежных систем Галина Хейло.