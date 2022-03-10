YouTube отключил российским блогерам все возможности для заработка

Ольга Липич
Экономика
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YouTube отключил российским блогерам все возможности для заработка
nosound
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Видеохостинг YouTube отключил все функции монетизации для жителей Российской Федерации. Таким образом российские блогеры не смогут зарабатывать на рекламе на своих YouTube-каналах.

Речь идет про подписки YouTube Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и продажа мерчей для всех зрителей в России.

"Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России", – говорится в сообщении видеохостинга.

Сообщение YouTube
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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обратил внимание на то, что такой шаг хостинга сильно ударит на карманах российских блогеров и журналистов, которые молчали о войне в Украине.

"Неуважаемые российские блогеры, стендаперы, недожурналисты. Вы молчали, когда нас убивали, когда бомбили наши дома, когда расстреливали наших детей, когда оккупировали наш Крым и наш Донбасс. При этом, зарабатывали вы на том, что вам платил YouTube. И вроде как могли быть свободными. Но рабство – это ваш сознательный выбор. Теперь монетизироваться вы можете только разбив копилку", – написал украинский парламентарий в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Google приняла решение не показывать рекламные сообщения на территории РФ. Речь идет о рекламных вставках в YouTube, рекламе в поисковой системе, на сайтах партнеров и т.д. В результате свой заработок потеряют все русскоязычные блогеры, а также те СМИ, которые используют Googleads.

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