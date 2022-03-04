YouTube больше не будет показывать рекламу в РФ: все русскоязычные блогеры потеряли заработок

Компания Google приняла решение не показывать рекламные сообщения на территории РФ. Речь идет о рекламных вставках в YouTube, рекламе в поисковой системе, на сайтах партнерах и т.д. В результате свой заработок потеряют все русскоязычные блогеры, а также те СМИ, которые используют Googleads.

О решении Google сообщило издание Reuters. "В свете последних экстраординарных событий мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро меняется, и мы будем продолжать делиться последней информацией по мере необходимости", – цитирует агентство заявление компании.

Еще 27 февраля Google запретила размещать рекламу российским государственным СМИ. Монетизация таких медиа также была приостановлена. Перед этим монетизацию на своей платформе временно прекратил принадлежащий Google видеохостинг YouTube.

Видео дня

Отметим, всего за неделю войны России против Украина страна-агрессор оказалась отрезана от всего мира. Россияне больше не могут пользоваться технологиями, покупать технику, авто, зарабатывать. Одна за одной государства по всему миру вводят жесткие санкции, тотальная изоляции грозит полным экономическим крахом.

Таким образом вся Россия расплачивается за решение своего президента Владимира Путина напасть на Украину. По приказу Путина российская армия обстреливает мирные города, уничтожает объекты инфраструктуры, убивает мирных граждан на территории Украины.

Самим же россиянам пропагандистские СМИ в РФ говорят о том, что якобы "освобождают" Украину от националистов. Медиа, которые не придерживаются такой точки зрения, заблокированы российской властью.