Япония ввела санкции против РФ из-за вторжения в Украину: в списке Путин, Лавров и Медведев

Япония ввела санкции против руководства России за ее вторжение на территорию украинского государства. Персональные экономические ограничения затронут лично президента страны-агрессора Владимира Путина.

В санкционный список также попали бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел страны Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, сообщает агентство Kyodo.

Кроме того, Япония введет экспортные санкции против 49 компаний и организаций, в том числе ФСБ, ГРУ, компании "Сухой", авиастроительной компании МиГ и корпорации Ростех.

"Правительство решило заморозить активы шести человек, включая Владимира Путина, в качестве дополнительных санкций против России, вторгшейся в Украину. В число целей входят министр иностранных дел Лавров и бывший премьер-министр Медведев", – говорится в материале.

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Ранее в Японии напомнили, что Россия оккупировала южную часть Курильских островов. Такие действия РФ противоречат международному праву так же, как нападение на Украину, которое происходит прямо сейчас. Ранее японские чиновники воздерживались от употребления слова "оккупация" в контексте ситуации вокруг южных Курил, употребляя вместо него эвфемизм "на эти острова распространяется японский суверенитет".

После вторжения России в Украину и начала широкомасштабной войны японцы приняли решение ввести санкции против Путина и ряда российских чиновников. Япония также выступила за отключение российских банков от системы SWIFT и выделила 100 миллионов долларов для помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз принял решение о введении персональных санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Любые их европейские активы будут заморожены.

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