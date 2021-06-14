WEF опубликовал ключевые векторы развития энергетики Украины

10 июня Всемирный экономический форум (WEF) опубликовал концепцию восстановления украинской энергетики и экономики, разработанную Центром экономического восстановления в соответствии с международным подходом System Value. Согласно концепции, к ключевым векторам развития энергетики в Украине принадлежит модернизация электросетей, развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергоэффективность.

Концепция развития энергетики в Украине разработана на основе подхода Всемирного экономического форума System Value. Этот подход заключается в комплексе решений, способствующих устойчивому развитию экономической и энергетической систем. В частности, речь идет о развитии инфраструктуры электросетей, возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и внедрении проектов энергоэффективности.

В опубликованном Всемирным экономическим форумом исследовании указано, что модернизация распределительных электросетей имеет важное значение для интеграции ВИЭ. Но 80% украинских сетей изношены и требуют замены. Разработчик исследования Центр экономического восстановления отмечает, что необходимые инвестиции в них оцениваются на уровне 18 млрд грн.

Видео дня

"Именно для этого в 2020 году была имплементирована модель стимулирующего регулирования (RAB-тариф) для украинских операторов систем распределения. Внедрение RAB-тарифа обеспечит инвестиции в размере 202 миллиардов гривен для улучшения состояния электросетей и качества электроснабжения. Это позволит снизить SAIDI (время отключения электроснабжения у потребителей) и потерь в распределительных сетях", – подчеркивает Центр экономического восстановления.

По мнению экспертов, потери в распределительных сетях уменьшатся на 3% с 2021 до 2030 (с 11% до 8%), а SAIDI снизится с 632 мин./год в 2021 до 319 мин./год в 2030 году.

Кроме того, активная модернизация и обновление электросетей даст толчок созданию рабочих мест в строительстве, машиностроении, производстве материалов для оборудования. Этот показатель должен вырасти с 17 004 рабочих мест, созданных в 2021 году, до 31 278 в 2030 году. Другим положительным эффектом является поступление в государственный бюджет налогов в размере 72 млрд грн за 10 лет.

Кроме того, отмечается, что развитие частной солнечной генерации, в том числе – просьюмер, будет способствовать дальнейшей декарбонизации украинского энергетического сектора, отвечает "Энергетической стратегии Украины-2035" и увеличению мощности для балансировки энергосистемы. Исследование показывает, что установка 50 тыс. домашних электростанций принесет дополнительных 5,4 млрд грн в бюджет страны.

Третьим вектором развития энергетики является энергоэффективность. В частности, планируется внедрение 8252 проектов энергоэффективности до 2030 года, принесет 19,7 млн грн дополнительных поступлений в бюджет и 58 тыс. новых рабочих мест.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что модернизация электросетей улучшит качество электроснабжения и будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов.