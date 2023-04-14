Выплавка стали украинскими предприятиями упала на треть – 'Укрметаллургпром'

За январь-март 2023 года украинские металлургические предприятия сократили выплавку стали на 33,8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года – до 1,235 млн тонн. Об этом свидетельствуют оперативные данные Объединения предприятий "Укрметаллургпром", которые приводит издание Минпром.

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В то же время, сократилось производство чугуна - на 34,3%, до 1,203 млн тонн, и проката - на 32,1%, до 1,025 млн тонн.

Как сообщалось, в 2022 году украинские металлурги выплавили 6,26 млн. тонн стали, что на 70,69% меньше показателя предыдущего года. В результате Украина упала на 24 место в мировом рейтинге производителей стали, составляемом ассоциацией Worldsteel.

Ранее директор ГМК Центра Станислав Зинченко заявил, что металлургическая отрасль в Украине переживает тяжелый кризис из-за потери предприятий, нехватки персонала и сложной логистики, ведь из-за обстрелов и блокировок черноморских портов объемы производства и экспорта в отрасли обвалились кое-где на 100%. Чтобы возобновить производство и нарастить объемы, необходимо разблокировать порты и обеспечить отрасли возможность доставлять продукцию по морю.