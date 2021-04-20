Выплатами Набсовету УЗ должны заняться Кабмин и правоохранители, – Петриченко

Кабмин должен заинтересоваться, почему члены Наблюдательного совета "Укрзалізниці" получают заоблачные зарплаты в то время, как компания несет огромные убытки. Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.

"Вопросов к наглядовой раде очень много, и ее роль пока непонятна. Они получают вознаграждения, а УЗ по финплану 2020 года в убытках. При этом вознаграждения идут членам наблюдательного совета колоссальные! Это как-то даже алогично", - сказала Петриченко.

По ее словам, размер вознаграждения членам Набсовета несоизмерим с результатами его работы: компания за три года деятельности нынешнего состава Набсовета постоянно имеет убытки.

"Вообще непонятно, какие ставятся задачи перед Наблюдательным советом, и как он должен отчитываться. Какие показатели они выполнили, за что они должны получить вознаграждение? Это все непонятно. И вообще Наблюдательного совета за весь период его существования непрозрачна и непонятна", - подчеркнула Петриченко.

По ее мнению, ситуацией в "Укрзалізниці" и выплатами Набсовету должны заинтересоваться и правоохранительные органы, и правительство, поскольку речь идет о государственной компании, которая доведена до критического состояния.

"Высший орган – Кабинет министров – он должен заинтересоваться работой Наблюдательного совета. И соизмерить показатели - чего они достигли и что они получили, я имею их вознаграждения и все потери УЗ", - подытожила Петриченко.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем ""Укрзалізниці" и уволить Наблюдательный совет, который довел компанию до кризиса.

В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета "Укрзалізниці", на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления, и призвал уволить весь состав совета.