Внутренние переселенцы получат статус безработных и пособие, – Свириденко

В Украине обновили законодательство в сфере помощи по безработице. Соответствующий закон 2220- ІХ подписал Президент Владимир Зеленский, сообщает первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Теперь, по словам министра, вынужденным переселенцам "будет проще стать на учет, а у работодателей будут дополнительные стимулы для трудоустройства внутренне перемещенных лиц".

Закон 2220-ІХ касается также людей, находящихся на территориях активных боевых действий. Среди прочего, он предусматривает упрощение процедуры предоставления статуса безработного и назначения пособия по безработице. Статус безработного будет предоставляться с первого дня регистрации в центре занятости. Также лицам, подпадающим под действие закона, будет назначаться пособие по безработице.

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"Теперь посещать центр занятости лично не обязательно – достаточно подтвердить свой статус по телефону, с помощью мессенджера, электронной почты и т.д.", — добавила министр.

Те, кто не имел возможности прекратить трудовые отношения и забрать свою трудовую книжку, тоже могут зарегистрироваться в качестве безработных по личному заявлению.

Госслужба занятости, получив такое заявление, проинформирует об этом работодателя, Пенсионный фонд и Налоговую службу. Сохранятся также данные о трудовом стаже в государственных реестрах.

В то же время, по словам Свириденко, дополнительные экономические стимулы будут предоставлены работодателям для трудоустройства внутренне перемещенных лиц, а сами вынужденные переселенцы, в случае создания собственного бизнеса, также получат финансовую помощь от государства.

"Усовершенствована программа предоставления пособия по частичной безработице, – добавила министр. – Она распространится на малые предприятия и физических лиц-предпринимателей в случае потери работниками части зарплаты из-за остановки или сокращения производства (выполнение работ, оказание услуг)".

Отдельно она подчеркнула, что, согласно закону, для работодателей упрощается возможность получения или продления действия разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства. Исключения будут составлять только граждане России и Беларуси, для которых требуется отдельное согласование СБУ.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила, что предприниматели, которые трудоустраивают внутренне перемещенных лиц, могут получить дополнительные выплаты в размере 6500 грн за каждого рабочего-переселенца.