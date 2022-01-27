Власть призвали отложить подписание договора о ЗСТ с Турцией: может нанести вред экономике Украины

Украинские производители призвали власть не форсировать подписание договора о зоне свободной торговли с Турцией, который может нанести ущерб экономике Украины. Вместо этого они предложили провести переговоры по комплексному пакету экономических договоренностей со страной, которые должны содержать инвестиционную составляющую.

Об этом сообщил глава Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник на своей странице в Facebook. Он отметил, что 27 января во время круглого стола было представлено исследование "Оценка перспектив заключения соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией". Оно было проведено во второй половине 2021 года.

Исследование, как сказано в сообщении Олейника, показало, что заключение Соглашения при максимальной либерализации торговли приведет к замедлению темпов роста отечественного ВВП на 1,5%, а перерабатывающего производства – на 8,8%. При этом эффект от создания ЗСТ в среднесрочной перспективе для Украины будет незначительным и неустойчивым.

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"Промышленники призывают власть совместно с представителями отечественного бизнеса разработать и реализовать комплексный пакет экономических договоренностей с Турецкой Республикой, который будет включать не только ЗСТ, но и соглашение об инвестиционном сотрудничестве, кооперации и реализации ряда проектов по развитию и модернизации в Украине производственных объектов и инфраструктуры на основе совместного предпринимательства с турецкими партнерами", – отметил он.

Приоритетным направлением усиления торгово-экономического сотрудничества с Турцией должно быть привлечение турецких ПИИ, открытие компаний с турецким капиталом в пределах индустриальных парков Украины, стимулирование локализации турецким бизнесом своего производства на территории Украины для доступа в публичных закупках продукции машиностроения и т.д., считает Олейник.

Исследование показало, что:

Турция остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины, на турецкий рынок ежегодно устремляется около 5% украинского экспорта.

Однако в последние годы экспортный потенциал Украины в торговле с Турцией ослаб, что привело к ухудшению торгового сальдо.

Существенный рост экспорта из Украины в Турцию в 2021 году был связан с ценовым бумом на рынках сельхозсырья и черных металлов, он носил почти исключительно сырьевой характер и не повлиял на общий долгосрочный тренд динамики торговли между странами.

Структура украинского экспорта в Турцию носит ярко выраженный сырьевой характер. Доля машиностроительной продукции в украинском экспорте в Турцию составляет всего 3%.

В импорте в Украину из Турции преобладают: продукция машиностроения (24,1%), легкой промышленности (16,1%), овощи и фрукты (13,1%), продукты нефтепереработки, фармацевтические препараты и разнообразная химическая продукция.

По его словам, в рамках исследования был проведен опрос отечественных производителей. Он показал следующее:

большинство опрошенных украинских предприятий не рассматривают Турцию как потенциальный рынок сбыта своей продукции, поскольку считают себя неконкурентоспособными по отношению к турецким производителям, имеющим прочную поддержку со стороны правительства;

представители тех отраслей промышленности, которые осуществляют экспорт в Турцию или заинтересованы в таком экспорте, показали, что уровень тарифной защиты Турции слишком высок и делает реализацию продукции на экспорт в данную страну нерентабельной;

почти все представители отраслей промышленности считают, что турецкий импорт имеет тенденцию к росту и несет угрозу национальному товаропроизводителю.

Олейник объяснил, что сравнивая с Украиной, Турция имеет значительно более высокий уровень таможенно-тарифной защиты своего внутреннего рынка (средняя ставка пошлины составляет 10%, максимальная – 225%), а также сохраняет гораздо большую гибкость в корректировке режима внешней торговли (Турция в рамках ВТО связала ввозные пошлины только для половины товарных позиций, тогда по остальным может изменять ставки пошлин по своему усмотрению).

Украина же при вступлении в ВТО, по его словам, в значительной степени либерализировала доступ на свой внутренний рынок (средняя ставка ввозной пошлины была установлена на уровне 4,5%, максимальная – 50%), связала 100% своих пошлин и обязалась. не использовать никаких дополнительных сборов при импорте (тогда как Турция дополнительно взимает с импортной продукции транспортный сбор, муниципальный сбор и сбор в фонд массового жилья).

"Украинские производители настаивают на сохранении импортной пошлины на чувствительные товарные группы (автомобили, компрессорные станции, химические удобрения, стекло, продукция легкой промышленности) и применении дополнительной пошлины на те группы товаров, где она отсутствует или ее размер недостаточен (бытовая техника, трансформаторы, кабельная продукция)", – говорится в сообщении.