Власти должны помочь экспортерам, в конце концов деньги вернутся в ВСУ, – Южанина
Государство должно сделать все возможное для поддержки бизнеса, работающего в условиях полномасштабной войны и продающего товары на экспорт. Именно поступления в бюджет от налогоплательщиков направляются на финансирование украинской армии.
Об этом на брифинге заявила народная депутат из "Европейской Солидарности" Нина Южанина.
Она отметила, что фракция настаивает на принятии законопроекта 8390 – он предусматривает своевременное возмещение НДС и возврат штрафных санкций (пени) для налоговиков, которые затягивают возмещение налога на добавленную стоимость.
"Почему мы говорим сейчас о возмещении НДС? Чтобы все граждане понимали – это не деньги из бюджета, это возврат экспортерам той части налогов, которые они уплатили здесь в Украине, покупая товары или услуги для собственного производства", – отметила Южанина.
По ее словам, в настоящее время возобновили свою деятельность чуть более 50% предприятий в Украине.
"Это те, кто нашли возможность, у кого были оборотные средства, и они начали работать сейчас в это сверхсложное время", – отметила депутат.
"У нас начала развиваться экспортная составляющая. Наши предприятия начали выходить с экспортом на все возможные рынки. Несмотря на отсутствие кредитования, несмотря на проблемы в энергетике, предприятия начали экспортировать товары. Это важная составляющая группа, направление развития нашей экономики. Деятельность наших предприятий, производств напрямую связана с наполнением нашего бюджета. А это означает возможности финансирования армии – это единственная возможность", – заявила представительница "ЕС".
Как известно, финансовая помощь от западных партнеров не может направляться на финансирование ВСУ, поэтому доходы бюджета напрямую связаны с обеспечением сектора обороны.
Депутат отметила, что власть уже несколько раз вносила изменения в законодательство и сейчас предлагает вернуть налогообложение на довоенный уровень.
"Но надо возвращать довоенный уровень во всех составляющих: не только в отношении обязательств и ответственности налогоплательщиков, но и ответственности государства. Поэтому мы и говорим, что нужно вернуть автоматическое возмещение НДС, своевременно, как это было в соответствии с нормами Налогового кодекса. нынешней ситуации бизнес не может ждать своих оборотных средств. Мы должны вернуть все сроки проверок в те нормы и сроки, которые существовали раньше для того, чтобы экспортеры смогли продолжать работать. Иначе они остановятся", – пояснила Южанина.
Депутат подчеркнула, что возврат сроков проверок, возврат ответственности государства перед экспортерами – это как раз те партнерские отношения, которые ждут все экспортеры для того, чтобы продолжать работать. Таким образом, Украина сохранит финансирование армии и хотя бы плановые поступления в бюджет на этот тяжелый 2023 год.