Власти должны помочь экспортерам, в конце концов деньги вернутся в ВСУ, – Южанина

Государство должно сделать все возможное для поддержки бизнеса, работающего в условиях полномасштабной войны и продающего товары на экспорт. Именно поступления в бюджет от налогоплательщиков направляются на финансирование украинской армии.

Видео дня

Об этом на брифинге заявила народная депутат из "Европейской Солидарности" Нина Южанина.

Она отметила, что фракция настаивает на принятии законопроекта 8390 – он предусматривает своевременное возмещение НДС и возврат штрафных санкций (пени) для налоговиков, которые затягивают возмещение налога на добавленную стоимость.

"Почему мы говорим сейчас о возмещении НДС? Чтобы все граждане понимали – это не деньги из бюджета, это возврат экспортерам той части налогов, которые они уплатили здесь в Украине, покупая товары или услуги для собственного производства", – отметила Южанина.

По ее словам, в настоящее время возобновили свою деятельность чуть более 50% предприятий в Украине.

"Это те, кто нашли возможность, у кого были оборотные средства, и они начали работать сейчас в это сверхсложное время", – отметила депутат.

"У нас начала развиваться экспортная составляющая. Наши предприятия начали выходить с экспортом на все возможные рынки. Несмотря на отсутствие кредитования, несмотря на проблемы в энергетике, предприятия начали экспортировать товары. Это важная составляющая группа, направление развития нашей экономики. Деятельность наших предприятий, производств напрямую связана с наполнением нашего бюджета. А это означает возможности финансирования армии – это единственная возможность", – заявила представительница "ЕС".

Как известно, финансовая помощь от западных партнеров не может направляться на финансирование ВСУ, поэтому доходы бюджета напрямую связаны с обеспечением сектора обороны.

Депутат отметила, что власть уже несколько раз вносила изменения в законодательство и сейчас предлагает вернуть налогообложение на довоенный уровень.

"Но надо возвращать довоенный уровень во всех составляющих: не только в отношении обязательств и ответственности налогоплательщиков, но и ответственности государства. Поэтому мы и говорим, что нужно вернуть автоматическое возмещение НДС, своевременно, как это было в соответствии с нормами Налогового кодекса. нынешней ситуации бизнес не может ждать своих оборотных средств. Мы должны вернуть все сроки проверок в те нормы и сроки, которые существовали раньше для того, чтобы экспортеры смогли продолжать работать. Иначе они остановятся", – пояснила Южанина.

Депутат подчеркнула, что возврат сроков проверок, возврат ответственности государства перед экспортерами – это как раз те партнерские отношения, которые ждут все экспортеры для того, чтобы продолжать работать. Таким образом, Украина сохранит финансирование армии и хотя бы плановые поступления в бюджет на этот тяжелый 2023 год.