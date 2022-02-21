Власть в Украине не занимается долгосрочным планированием, а пытается вытеснить из бизнеса здесь и сейчас, – Ващук

Налоги в Украине не самые высокие в Европе, но они имеют одну главную проблему – их собирают очень непредсказуемым способом, потому что власти нужно скачать как можно больше денег в бюджет здесь и сейчас. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Роман Ващук, комментируя давление на бизнес, организованное украинскими властями.

"В Украине налоги не чрезвычайно высоки по сравнению с другими странами будь то Европы, или Северной Америки. Но они собираются очень непредсказуемым способом", - отметил Ващук в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, основная проблема украинской системы – в том, что налоговая, вместо того, чтобы работать с бизнесом и совместно обеспечивать экономический рост Украины, занимается исключительно перевыполнением месячных планов, и ради этого выполнения кое-где прибегает к откровенному давлению на бизнес.

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"Взрывы непредсказуемости в штрафах, во всяких других процессах – это основной источник беспокойства бизнеса как украинского, так и иностранного. Мне кажется, государство, налоговая и таможенная служба должны быть нацелены на то, чтобы способствовать кровообращению денег в экономике, а не просто выполнять мгновенные месячные нормы. Это обеспечит уверенность бизнеса в климате, в котором они работают", – подчеркнул Ващук.

Он выразил убеждение, что государство должно планировать экономический рост в долгосрочной перспективе и отказаться от желания наполнить бюджет "здесь и сейчас".

"Когда нет долгосрочного планирования, государство перебивается от месяца к месяцу, чтобы как-то выплачивать плату государственным служащим и пенсии гражданам. А люди, работающие в налоговых структурах, понимают, что они должны выжать деньги из бизнеса", - резюмировал бизнес-омбудсмен.