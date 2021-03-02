Власть уничтожает энергетику в интересах олигарха Пинчука, – Ляшко

Власти предоставили олигарху Виктору Пинчуку возможность обогащаться на импорте электроэнергии, поставив под удар всю энергосистему.

Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала " Украина24 ".

"Фактически под Пинчука сегодня уничтожают украинскую энергетику. Посмотрите, какая компания закупает импортную электричество из России и Беларуси - Пинчука компания, его металлургические заводы. И власть и правительство работают на Пинчука, чтобы Пинчук зарабатывал миллиарды за счет российского и белорусского электричества. Убивают при этом нашу энергонезависимость, убивают наши станции, наш уголь ", - заявил политик.

Только за два месяца 2021 импорт российской электроэнергии обошелся в почти 1 млрд гривен.

"Добивают украинскую экономику и энергетику, для того, чтобы набивать собственные карманы, то это не борьба с коррупцией. Это фактически обогащения этих мародеров (Виктора Пинчука – прим.), Которые в крови зарабатывают, которым до лампочки национальные интересы, у них интерес один – набить собственные карманы ", - добавил Ляшко.

Напомним, Украина с 2021 возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн. Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.