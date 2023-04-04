Везли виниловые проигрыватели под видом гуманитарки для ВСУ: в Украине поймали псевдоволонтеров

В Волынской области поймали псевдоволонтеров, которые пытались ввезти в Украину виниловые проигрыватели под видом гуманитарки из Польши. Груз выдавали за радиозапчасти для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Во время обыска грузового автомобили детективы бюро обнаружили 50 коробок с аудиосистемами. Стоимость груза пока не установлена.

Виниловые проигрыватели завезли через пункт пропуска "Ягодин". К грузу прилагалось гарантийное письмо, подписанное лицом, освобожденным от должности и не имеющим отношения к воинской части.

"Схему наладили для уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет при перемещении через таможенную границу. Этот благотворительный фонд работает в Украине уже 9 лет", – сообщили в БЭБ.

На данный момент ведется досудебное расследование по уголовному делу. Оно открыто по статье об уклонении от налогов и сборов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Одесской таможне изъяли линию для упаковки поддельных сигарет. Линию пытались незаконно завезти в Украину. Стоимость оборудования оценили в 10 млн грн.

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