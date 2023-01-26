Ветроэнергетика Украины может стимулировать экспорт электроэнергии в ЕС, – Омельченко

Украине необходимо поддерживать проекты строительства ветроэлектростанций, которые могут генерировать дешевую электроэнергию и на которую будет большим спросом со стороны стран ЕС, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Пока идут разговоры о различных технологиях и типах атомных реакторов для Украины в далекой перспективе, страна пока не продвинулась в проектах энергетики, которые можно сделать фактически в режиме "здесь и сейчас". Надо дать возможность инвесторам построить запланированные ветроэлектростанции при приемлемых условиях поддержки", – заявил Омельченко.

По его словам, зеленый тариф на ветровую энергетику составляет – 88 евро, что очень близко к среднегодовому украинскому РДН и в разы ниже цен в ЕС.

Пиковые цены на электроэнергию во многих странах ЕС отмечались именно в июле-сентябре. Тогда цена находилась в промежутке 400–700 евро за мВт-час.

"При цене РДН – 80 евро колоссальную рентабельность отметить не сложно. Благодаря этому страна и заработала 5 миллиардов гривен", – сказал эксперт.

Омельченко также подчеркнул, что ветровая генерация является и перспективной, и достаточно конкурентной для Украины, в т.ч. для наращивания экспорта электроэнергии из страны после обновления энергосистемы.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза. Кроме того, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.