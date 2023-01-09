Ветроэнергетика может вывести Украину в лидеры использования ВИЭ – Минэнерго

Украина имеет самый большой среди стран Юго-Восточной Европы технический потенциал использования ВИЭ, который следует использовать, и особенно это касается ветровой генерации, заявил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

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"Использование этого потенциала будет означать колоссальный энергетический прорыв, способный совершить послевоенную Украину европейским лидером устойчивой энергетики и одним из главных континентальных поставщиков чистой электроэнергии", – сказал Демченков.

Он добавил, что в 2020 году Всемирный Банк оценил возможности оффшорной ветроэнергетики в странах Черноморского региона в 435 ГВт, из которых 250 ГВт приходится на морскую территорию Украины

По его словам, на 24 февраля 2022 года общая установленная мощность украинских ветроэлектростанций (без временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма) составляла 1.67 ГВт – фактически как два атомных энергоблока.

"Новые проекты по строительству 11 наземных ветропарков общей мощностью почти 1 ГВт в результате поставлены на паузу", – сообщил замминистра, уточнив, что до войны в Херсонской области находилось в стадии строительства 730 МВт ветроэлектростанций.

Демченков подчеркнул, что развитие проектов ВИЭ может существенно изменить экономический ландшафт послевоенного украинского юга. И укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы в целом.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский в своем послании народным депутатам заявил, что Украина имеет целью стать лидером в трансформации энергетической отрасли для противодействия любым угрозам, поэтому страна будет строить современную зеленую энергетику.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Инвесторы ожидают, что энергетический комитет Верховной Рады Украины рассмотрит соответствующие законодательные изменения уже в январе.