Великобритания передаст Украине военную помощь на 1,3 млрд фунтов стерлингов – Reuters

Великобритания передаст Украине военной помощи еще на 1,3 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов). Дополнительные средства будут выделены из резервов, которые предназначены для чрезвычайных ситуаций.

Как передает Reuters, об этом было сказано в заявлении британского правительства. Решение принято накануне переговоров по видеосвязи лидеров Большой семерки, которые пройдут 8 мая.

Отмечается, что новое обязательство почти вдвое превышает предыдущие обязательства Великобритании по расходам для Украины. По данным правительства, это самый высокий уровень расходов со времен войн в Ираке и Афганистане.

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Также в конце мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести совещание с оборонными компаниями относительно увеличения производства вооружения в ответ на рост спроса из-за войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не сломит дух украинского народа. Политик уверен, что Украина победит в этой войне и будет свободным государством. Премьер подчеркнул, что Великобритания будет и дальше активно поддерживать Украину, пока она нуждается в этой помощи.