Джонсон: Путин никогда не сломит дух украинского народа, Украина победит и будет свободной

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не сломит дух украинского народа. Политик уверен, что Украина победит в этой войне и будет свободным государством.

Об этом он сказал во время мероприятия "Храбрая Украина" в Лондоне, которое проводилось с целью сбора средств для гуманитарной помощи, передает The Guardian. "Что бы Путин ни пытался сделать с народом Украины, он никогда не сломит их дух. Он никогда не одолеет те несокрушимые Вооруженные силы, которые уже отбили российскую армию у ворот Киева, а поэтому добились наибольшего подвига в 21-м веке. Поэтому я как никогда уверен, что Украина победит, Украина будет свободной и суверенной", – сказал Джонсон.

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Британский премьер также назвал президента Владимира Зеленского "благом для Украины и мира" и "катастрофой для Путина". Джонсон высоко оценил решение Зеленского остаться в Киеве и продолжить руководить страной, назвав его "одним из самых невероятных лидеров современности".

Джонсон добавил, что война РФ против Украины лишена какой-либо нравственной двусмысленности, ведь это "борьба между демократией и тиранией, независимостью и империализмом, светом и тьмой, добром и злом".

Премьер подчеркнул, что Великобритания будет и дальше активно поддерживать Украину, пока она нуждается в этой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, победа Украины в войне против России наступит тогда, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями. Ничего лишнего и ничего чужого Украине не нужно.