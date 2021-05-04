Ватерландер: Нефтегаз выйдет на прибыльность в первом квартале 2021 года

Прогнозируемая прибыль Группы Нафтогаз в первом квартале 2021 года составит 10 млрд грн. На такие показатели компания смогла выйти вопреки падению цен на газ на мировом рынке в прошлом году. Об этом на своей странице в сети Facebook написал исполнительный директор компании по трансформации Отто Ватерландер.

Повышение эффективности работы компании, снижение уровня расходов, оптимизация производства и сборы средств позволят компании улучшить финансовые показатели.

"Хотя в 4 квартале 2020-го мы имели незначительные убытки, я вижу, что в 1 квартале 2021 года Нафтогаз получит 10 млрд грн прибыли. В прошлом году цены были исторически низкими. Все нефтегазовые компании испытывали трудности в первом полугодии 2020-го, но я могу подтвердить, что наша доходность значительно выросла", – отметил Отто Ватерландер.

По его словам, сейчас еще сохраняются значительные долги из прошлых периодов, которые компания прогнозировала в бухгалтерской отчетности 2020 года, но сейчас проблемная задолженность больше не будет влиять на результаты Нафтогаза в будущем.

"У нас сильные позиции, чтобы продолжать строить большую компанию. Финансово компания является (очень) здоровой. Мы с гордостью продолжаем выполнять нашу миссию, чтобы стать лучшим энергетическим партнером в Украине", - заявил он.

Напомним, Группа Нафтогаз по итогам 2020 года получила убыток в 19 миллиардов гривен, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли. Как пояснили в компании, убытки вызвали накопленные долги поставщиков газа, которые возникли благодаря ПСО режиму Также рекордно низкие цены на нефть и газ на мировом рынке, в частности европейском, имели влияние на результаты почти всех мировых энергокомпаний.

Как сообщали СМИ, независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" направили письмо к премьер-министрц Дениса Шмыгалю, где отмечается, что действующему составу совета будет трудно работать с новым председателем правления Юрием Витренко, у которого после критики работы совета возник конфликт интересов. Так, в должности первого заместителя министра, исполняющего обязанности министра энергетики, который осуществляет надзор за деятельностью компании, Витренко предлагал КМУ оценить работу наблюдательного совета и работу правления неудовлетворительной. Его назначение председателем правления сразу после этого четко свидетельствует о наличии у него конфликта интересов. При этом, Закон Украины "О предотвращении коррупции" прямо запрещает такие назначения, а именно трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние, в течение года со дня прекращения соответствующих полномочий.