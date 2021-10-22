ВАКС предоставил максимально основательную оценку всем материалам закрытого дела 'Роттердам+', – адвокат

Высший антикоррупционный суд всесторонне и основательно исследовал все материалы закрытого дела "Роттердам +" и принял верное решение подтвердить законность его закрытие.

Об этом заявил адвокат стороны защиты Артем Трекке на своей странице в Facebook.

"Со своей стороны должен заметить, что это одно из самых фундаментальных решений следственных судей, которые я встречал в своей практике на стадии досудебного расследования", — заявил адвокат.

Трекке добавил, что следственная судья дала четкое и действительно справедливое толкование применения сроков в уголовном производстве на фоне манипуляций органа досудебного расследования с их правоприменением.

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"По мнению следственной судьи, исходя из приведенных обстоятельств, правомерным выглядит вывод о том, что не установлены доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпаны возможности их получить, что свидетельствует об обоснованности и мотивированности постановления прокурора САП о закрытии производства в отношении подозреваемых по делу "Роттердам +", — добавил Трекке.

Напомним, дело "Роттердам +" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни вреда от действия формулы, ни пострадавших, ни факта нарушения закона.

13 октября 2021 ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела "Роттердам +". Суд 4 месяца рассматривал данное дело, провел 15 заседаний и исследовал все 27 томов дела.